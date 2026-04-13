Oscar Hemming lämnade Kiekko-Esbo efter den förra säsongen trots ett avtal med klubben. Något som inte uppskattades av varken IIHF eller Finlands ishockeyförbund.

Nu nobbas också topptalangen till U18-VM.

I Hlinka Gretzky Cup var Oscar Hemming en av Finlands bästa spelare. Med fyra mål och sex poäng på fem matcher vann han den interna poängligan. Sedan dess har det däremot inte blivit en enda match i Lejonens U18-landslag. Det grundar sig i en konflikt med både IIHF och det finländska ishockeyförbundet.

Bakgrunden är ett kontraktsbråk med den finska klubben Kiekko-Esbo. 17-åringen kom fram i klubben och dominerade förra säsongen i deras juniorlag. Till den här säsongen ville han åka över till Nordamerika och tanken var då att spela för Kitchener Rangers i OHL. Men den övergången godkände inte den finska klubben samtidigt som Hemming och hans läger stod på sig. Resultatet blev att han missade över halva säsongen innan det till slut blev spel i NCAA.

Boston College plockade in honom i slutet av december och han har sedan blivit kvar där hela säsongen.

Oscar Hemming hotades av IIHF

Men samtidigt så har sanktionerna från både det internationella och finska förbundet fortsatt. Inte minst hotade IIHF honom med att stänga av honom från internationella turneringar ifall han skrev på för ett lag i BCHL, som var den första plan B för talangen.

— IIHF hotade att sanktionera honom i tre år från internationella turneringar. Han var lite orolig eftersom han var så ung och att han ser framemot junior-VM och såna saker, har Mike McKenzie, general manager för Kitchener Rangers, tidigare sagt.

Oscar Hemming är den högst rankade finländska spelaren inför draften. Hans frånvaro gör också deras lag till U18-VM betydligt mindre slagkraftigt.

