Kanadensiska jättelöftet Keaton Verhoeff har knappt hunnit slicka såren efter uttåget i Frozen Four. Nu väntar nästa stora uppdrag – U18-VM i Slovakien, där backlöftet jagar ett tredje raka guld med Kanada efter gulden på U18-VM och Hlinka Gretzky Cup i fjol.

Den här texten är publicerad på DailyFaceoff.com och har översatts till svenska.

Keaton Verhoeff fick inte mycket tid att tycka synd om sig själv efter University of North Dakotas semifinalförlust i Frozen Four.

Kort efter North Dakotas förlust mot Wisconsin Badgers i torsdags befann sig Verhoeff i färd med att förbereda sig för resan till Slovakien inför U18-VM. Det blir tredje gången den här säsongen som Verhoeff representerar Kanada internationellt, efter att ha tagit brons i både Hlinka Gretzky Cup och JVM.

Det har varit en hektisk säsong för den reslige backen på 193 centimeter – men han skulle inte vilja ha det på något annat sätt.

Verhoeff förväntas bli vald bland de fem första i NHL-draften. Vissa scouter anser att han är den bästa backen som finns tillgänglig. Han blev den tredje yngsta spelaren i collegehockeyns historia att ta steget till NCAA efter att ha lämnat Victoria Royals i juniorligan WHL. Han var ett av de mest uppmärksammade namnen som tog klivet till collegespel från CHL, tillsammans med Gavin McKenna.

Keaton Verhoeff lämnade WHL för collegehockey

Det fanns naturligtvis en inkörsperiod. Han noterades för endast tre poäng under sina sista 14 matcher, och hans istid varierade något. Men scouter uppskattade att han valde en tuffare väg och gick till college tidigt i stället för att dominera mot spelare i sin egen ålder. Med tanke på att han gjorde 45 poäng som 16-åring hade en notering på över 80 poäng definitivt varit möjlig.

Men Verhoeff fokuserade på den större bilden – att bli den bästa talang han kan bli.

– Det var definitivt svårt att lämna ett fantastiskt program i Victoria, och jag hade också fantastiska lagkamrater där, säger Verhoeff till Daily Faceoff från Hockey Canadas träningsläger i Slovakien. Och jag tror att det för mig var rätt nästa steg att utmana mig själv och gå till college och spela mot större och starkare spelare. Jag tror att det verkligen hjälpte mig att utveckla mitt spel.

Verhoeff avslutade sin första säsong på college med sex mål och 20 poäng på 36 matcher. Han var delad tia i poängligan bland U19-spelare och tvåa bland backar. Han var inte lika produktiv som Zach Werenski eller Noah Hanifin under deras säsonger som 17-åringar. Men Verhoeffs produktion kommer i en tid då collegehockeyn aldrig har varit djupare.

– Man måste verkligen komma ihåg hur ung han är, säger en scout. De flesta andra backar han mötte var 19–20 år. Verhoeff är 17 och hanterade pressen väl.

En väldigt rå talang

Verhoeff tillbringade hela sin collegesäsong i North Dakotas topp fyra, främst i förstaparet. Han hade lätt att anpassa sig fysiskt till spelet tack vare sin storlek och sin vilja att ta bort yta. Han är inte någon renodlad fysisk spelare, men han använder sin större kropp för att rensa framför mål. Verhoeff är inte någon elitåkare, men ändå ganska rörlig för sin storlek.

– Jag tycker att spelet mot äldre och snabbare spelare verkligen har gjort mig till en mer mogen back och hjälpt mig att spela ett mer moget spel, sade Verhoeff. Jag tycker att det var något jag verkligen ville betona i år, att utveckla mitt defensiva spel och mitt spel över hela isen. Och jag tycker att det är något jag gjorde, och jag är ganska nöjd med det.

Backar utvecklas ofta långsammare – det finns ingen anledning att skynda. Verhoeff är i synnerhet fortfarande väldigt rå. Han spelade hockey på hög nivå som målvakt innan han bytte till backposition för mindre än tio år sedan. Han nådde U15-nivån vid 13 års ålder, ungefär tre år efter att ha lagt målvaktsutrustningen på hyllan. Det innebär att det fortfarande finns mycket utrymme för Verhoeff att utvecklas till en ännu mer dynamisk back i framtiden.

– Han är en naturbegåvad atlet, säger en annan scout. Och han är fast besluten att vinna varje byte, även om han gör misstag på vägen.

Har två kusiner i NHL att luta sig emot

Under draftåret har Verhoeff kunnat luta sig mot två familjemedlemmar – kusinerna Kirby Dach i Montreal och Colton Dach i Edmonton. Båda har gått igenom draftprocessen och upplevt livet i NHL. Kirby valdes dessutom bland de fem första 2019.

– De säger alltid att man ska njuta av draftåret, säger Verhoeff. Och jag tycker att det är ett lite uttjatat uttryck. Jag tror inte att man riktigt förstår det förrän sent under draftåret. För mig har det handlat om att försöka njuta av det tillsammans med killarna som kommer till rinken varje dag, får mig att le och hjälper mig att försöka vara den bästa spelaren och personen jag kan vara.

Även om beslutet sannolikt inte tas förrän efter draften, anser många scouter att Verhoeff skulle må bättre av att återvända till North Dakota för sin andra säsong i stället för att bli proffs direkt. North Dakota väntas återigen utmana om den nationella titeln, med Verhoeff i en roll med mycket istid.

– Jag tycker att jag förändrade mitt spel från att vara mer av en offensiv spelare till att bli någon som kan vara lite mer återhållsam, mer tålmodig och låta spelet komma till mig, säger Verhoeff. Att gå igenom det här året var något jag verkligen behövde för att fortsätta utveckla mitt spel i egen zon. Inför nästa år vill jag fortsätta att bli en back som kan spela i alla situationer – boxplay, powerplay – och verkligen använda min styrka och kraft mot motståndarna. Jag vill vara en spelare som tränarna verkligen kan lita på i alla lägen.

Härnäst väntar U18-VM. Verhoeff var en av de bästa backarna i turneringen redan i fjol, trots att han anslöt sent som underårig spelare. Förväntningarna är återigen höga när Kanada siktar på tre raka guld. Det är en stark backsida som också innehåller potentiella förstarundeval som Ryan Lin och Gio Pantelas, bland andra. Med Gavin McKenna, Chase Reid och Ivar Stenberg, som lär för gamla för att delta, och Carson Carels fortfarande upptagen i WHL-slutspelet, kommer många blickar att riktas mot Verhoeff – och om han kan avsluta säsongen på topp.

Verhoeff, som hade två assist när Kanada besegrade de svenska Småkronorna med 5–2 i genrepet, är redo för utmaningen.

– Att få lära sig och spela en viktig roll och vinna guld förra året var något speciellt, säger Verhoeff. Jag hoppas bara att vi kan fortsätta och vinna ett tredje raka guld.

