Lämnar Modo – för spel i Österrike

Linus Andersson och Modo har gått skilda vägar.

Nu är forwarden klar för spel i EC VSV i Österrike.

Linus Andersson lämnar Modo.

För ett par dagar sedan kom Expressen med uppgifterna att Linus Arnesson lämnar Modo, trots kontrakt över kommande säsong. Nu står det klart att forwarden flyttar till Österrike.

– Linus är en spelare vi hade på vår scoutinglista tidigt. Han besitter stor offensiv potential och kan påverka en match på en mängd olika sätt. Hans offensiva instinkter och puckhanteringsförmåga gör att han kan skapa målchanser för sig själv och sina lagkamrater. Han har varit konsekvent produktiv under hela sin professionella karriär. Dessutom är vi imponerade av hans mentalitet, arbetsmoral och karaktär. Vi tror att han passar utmärkt in i vårt lag och den lagkultur vi vill bygga i Villach. Vi är mycket glada att välkomna Linus till VSV och är övertygade om att han kommer att bidra både på och utanför isen, säger EC VSV:s tränare Pierre Allard.

27-årige Andersson, som är fostrad i Skellefteå, anslöt till Modo från Vaasa inför den gångna säsongen och svarade för 29 poäng på 45 grundseriematcher, samt ytterligare fem poäng på tolv slutspelsmatcher. Han har tidigare representerat Djurgården och Leksand i SHL.

– Jag är verkligen taggad på den kommande säsongen och jag är övertygad om att vi kan uppnå mycket som ett lag. Jag vill bidra med kraft till offensiven och hjälpa laget att göra mål. Jag är en spelare som gillar att arbeta kreativt framåt, skapa chanser och göra en offensiv skillnad. Samtidigt lägger jag stor vikt vid att spela ansvarsfullt i försvaret, vinna tillbaka pucken och därmed lägga grunden för nya anfall, säger Andersson själv.

