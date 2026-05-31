LIVE: Följ VM-finalen här

Author image
Robin Olausson
Redaktör och reporter

Hockey-VM ska avgöras! Schweiz möter Finland i VM-finalen och hockeysverige.se liverapporterar förstås rysaren. Nedsläpp i VM-finalen 2026 är 20:20.

Schweiz jagar sitt första VM-guld och möter Finland i finalen 2026.
Foto: Bildbyrån.

Schweiz och Finland har varit lagen som imponerat mest i VM – och nu möts de i final. Schweiz har vunnit samtliga sina nio matcher medan Finland har vunnit åtta av nio. Den enda förlusten kom just mot Schweiz i gruppfinalen. Värdnationen vann då med 4-2 efter att ha avgjort i sista perioden.

Schweiz är i sin tredje VM-final i rad, men har de två senaste finalerna inte ens gjort något mål. Finland hade tre raka kvartsfinaluttåg i rad inför årets mästerskap men var dessförinnan i tre raka finaler och vann två av dem: 2020 och 2022.

Schweiz väg till finalen:

  • 3-1 mot USA
  • 4-2 mot Lettland
  • 6-1 mot Tyskland
  • 9-0 mot Österrike
  • 4-1 mot Storbritannien
  • 9-0 mot Ungern
  • 4-2 mot Finland
  • 3-1 mot Sverige (kvartsfinal)
  • 6-0 mot Norge (semifinal)

Finlands väg till finalen:

  • 3-1 mot Tyskland
  • 4-1 mot Ungern
  • 6-2 mot USA
  • 7-1 mot Lettland
  • 4-0 mot Storbritannien
  • 5-2 mot Österrike
  • 2-4 mot Schweiz
  • 4-1 mot Tjeckien (kvartsfinal)
  • 4-2 mot Kanada (Semifinal)

LIVE: Följ VM-finalen i ishockey – minut för minut

