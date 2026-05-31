Gästrin om framtiden: ”Väldigt nära med en klubb”

Det är en illa dold hemlighet var Milton Gästrin kommer spela nästa säsong. För Hockeysverige berättar han om uppväxten i Järved, JVM-guldet och om pressen i Modo.

– Det var perioder som var jobbiga att spela, säger han.

Milton Gästrin tillhör Wahsington Capitals. Men det blir fortsatt spel i Sverige kommande säsong.

Foto: Ronnie Rönnqvist.

Milton Gästrin spelade i HockeyAllsvenskan med MoDo den gångna säsongen där han gjorde succé med 24 poäng på 39 matcher vilket var bäst av alla U19-forwards i ligan. Han var däremot endast utlånad till MoDo sedan han skrivit ett NHL-kontrakt med Washington Capitals förra året. Efter säsongens slut i MoDo plockades Gästrin över till Nordamerika och avslutade säsongen med AHL-spel i Hershey Bears.

Washington Capitals väljer dock att låna ut Milton Gästrin igen.



— Framtiden? Den är intressant, säger Milton Gästrin med ett skratt då hockeysverige.se träffar honom för en intervju på centralstationen i Sundsvall och frågar vart han kommer spela kommande säsong.

— Det är väldigt nära nu med en klubb som jag är och provtränar för. Jag tror att dom flesta vet vilken klubb det är (Brynäs). Vi börjar komma överens som nästa säsong.



Inget AHL?

— Nej, det blir Sverige.

Gästrin om JVM-guldet: ”Svinkul”

Milton Gästrin är från klassiska Järved och uppväxt på uterinken Getinghov.



— Det var egentligen där allting startade när jag var fem sex år. Man fick lära sig den hårda vägen direkt. Vissa dagar kunde det vara 20, 30 minus, men vi gick ner ändå, friåkte och hade kul.



Från just Järved kommer förutom Milton Gästrin även spelare så som Sune Ödling, bröderna Daniel och Henrik Sedin, Hasse Jonsson, Markus Näslund och Emma Söderberg.



— Själva grejen är att Järved är ett ganska lugnt område i Örnsköldsvik. I stället för att gå på fritids kunde vi gå ner och friåka.

— När vi slutade dagen vid tolv, från ettan till fyran, gick vi rakt ner på Getinghov och körde skridskor under hela vintrarna. Sedan köpte vi en Billys (mini-pizza), åt den och körde vidare. Det var roligaste tiden under karriären.



Efter tiden i Järved klev 18-åringen över till MoDo.



— Det var kul. Framför allt J18-slutspelet. Det är ett minne jag har svårt att glömma i och med laget vi hade då kom ganska lågt ner i tabellen efter jul. Sedan kunde vi från J20 komma ner och ta oss hela vägen till en tredjeplats i hela Sverige. Det var häftigt.

Milton Gästrin var med och vann JVM-guld tidigare i år.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Säsongen 2022/23 fick Milton Gästrin dra på sig landslagströja för första gången.



— Vi var i Finland och hade en tränare som heter Markus Korpinen. Han och jag gillade varandra bra, så det var kul att få spela min första landslagskamp med honom.

— Dessutom fick jag äran att vara kapten där. Egentligen var det starten på allting. Varje gång jag får dra på mig landslagströjan är magisk och en obeskrivlig känsla.



Han var även med i det svenska lag som den senaste säsongen vann Junior-VM-guld.



— Det var svinkul. Vi hade en riktigt bra grupp och få göra det för Sverige, att vara iväg…

— Hela resan var väldigt roligt. Jag tror också det är vad som gör att man går långt, att man har kul som grupp.

— Det kom seriösa stunder också, men att man kan skita i vad som händer och har bara kul då drar alla åt samma håll tillsammans.

Kan du klä ord på känslan då det var klart?

— Känslan var så mäktig. Kul sedan att se flera från laget, Ivar (Stenberg), Viggo (Björck) och Anton (Frondell) har göra det så bra i VM. Att dom har visat att dom kan spela på den nivån också.

Milton Gästrin gjorde succé i Hockeyallsvenskan

SHL-debut 2023/24, hur ser du tillbaka på den?

— Den var också häftig. Vi mötte Växjö hemma. Jag fick ett bra läge jag skulle göra mål på, jag passade i stället.

— Den dagen var helt sjuk faktiskt. Jag fick veta kvällen innan att jag skulle spela och kunde knappt sova på natten eftersom jag var så taggad. När jag sedan fick chansen var det som att mesta var naturligt.

— Jag hade tränat mycket och spelat några försäsongsmatcher med MoDo, men att just få chansen i SHL var väldigt kul.

Milton Gästrin fick sitt stora genombrott i Hockeyallsvenskan den gångna säsongen.

Foto: Bildbyrån.

Senaste säsongen spelade MoDo i Hockeyallsvenskan. Milton Gästrin svarade för tio mål och totalt 24 poäng på 39 matcher.



— Det var en bra säsong, men också mycket upp och ner där jag lärt mig mycket. Vi har haft en väldig press på oss från er i media, men framför allt från våra egna fans.

— Det har blivit som en ständig press och varit perioder som varit jobbigare att spela, men jag har lärt mig mycket av det.



MoDo missade avancemanget upp till SHL och åkte överraskande ut redan i semifinal mot Karlskoga.



— Exakt. Det var fiasko. För mig blev det så snabba ryck efter. När match sju nere i Karlskoga var klar och jag kom in i omklädningsrummet hade jag ett SMS där det stod att jag skulle på ett plan om två dagar till Hershey.

— Själva grejen där och då var att det kunde vara, förhoppnings vis inte, sista gången jag tog på mig MoDo-tröjan. Det blev en hjärtekrossande situation när jag såg tiden rinna ut i sista matchen. Jag var väldigt ledsen, avslutar Milton Gästrin.