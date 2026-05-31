Norge slog ut Kanada efter rysare

Norge vann med 3–2 efter förlängning

Noah Steen avgjorde för Norge

Robert Thomas med två mål för Kanada

3–2 (1–0, 1–0, 0–2, 1–0) efter förlängning blev det när Norge mötte Kanada borta i VM Bronsmatch herr.

Segermålet för Norge stod Noah Steen för 3.32 in i förlängningen.

Kanada–Norge – mål för mål

Emilio Pettersen gav Norge ledningen efter sex minuters spel efter pass från Christian Kåsastul.

Efter 12.29 i andra perioden nätade Stian Solberg framspelad av Michael Brandsegg-Nygaard och Johannes Johannesen och gjorde 0–2.

Kanada reducerade till 1–2 med 1.16 kvar att spela genom Robert Thomas. Robert Thomas stod för målet när laget kvitterade till 2–2 med åtta sekunder kvar att spela framspelad av Ryan O’Reilly och Macklin Celebrini.

I förlängningen tog det 3.32 innan Norge avgjorde till 3–2. Matchvinnare för bortalaget blev Noah Steen.

Kanada–Norge 2–3 (0–1, 0–1, 2–0, 0–1)

VM Bronsmatch herr

Första perioden: 0–1 (6.44) Emilio Pettersen (Christian Kåsastul).

Andra perioden: 0–2 (32.29) Stian Solberg (Michael Brandsegg-Nygaard, Johannes Johannesen).

Tredje perioden: 1–2 (58.44) Robert Thomas, 2–2 (59.52) Robert Thomas (Ryan O’Reilly, Macklin Celebrini).

Förlängning: 2–3 (63.32) Noah Steen.

Utvisningar, Kanada: 4×2 min. Norge: 4×2 min.