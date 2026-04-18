Småkronorna föll mot Kanada – inför U18-VM

Småkronorna föll i första träningsmatchen inför U18-VM. Slutsiffrorna mot Kanada skrevs till 2–5 – trots två poäng från Rögles Nils Bartholdsson.

Malte Gustafsson och Nils Bartholdsson blev målskyttar mot Kanada för Småkronorna. Foto: Bildbyrån (montage).

Team 18 är nu på plats i Slovakien för att göra de sista förberedelserna inför årets höjdpunkt: U18-VM.

Två träningsmatcher ska spelas innan pucken släpps för premiären mot Tyskland, 22 april, och först ut var Kanada under fredagskvällen. Det blev också ett ordentligt test där Adam Valentini öppnade målskyttet redan efter två minuters spel, och därifrån fick förbundskapten Johan Rosén försöka coacha sitt lag tillbaka.

Första perioden präglades av det faktum att de svenska talangerna inte fick in pucken i powerplay, och under första halvan av andra kom även 0–2 och 0–3. Dock var det därifrån man till slut reste sig och hittade in i matchen igen, rent målmässigt.

Malte Gustafsson (HV71), assisterad av Axel Elofsson (Örebro) och Nils Bartholdsson (Rögle) öppnade det svenska målskyttet, och innan perioden var slut hade även Bartholdsson fått göra 2–3.

12.36 in i tredje stängde Kanada mötet med 4–2, återigen av Adam Valentini. Sista målet, 5–2, kom i tom bur när Rosén valt att plocka ut Viggo Tamm (Leksand). Se mer statistik här.

Härnäst väntar Lettland, söndag 19 april, innan VM drar igång.

Så spelas U18-VM

22 april, 12.00: Sverige – Tyskland (SVT)

23 april, 16.00: Sverige – Schweiz (SVT)

25 april, 16.00: Sverige – USA (SVT)

27 april, 12.00: Sverige – Danmark (SVT)

Svenska truppen till U18-VM

Målvakter



1. Kevin Törnblom, Örebro HK

30. Milo Tjärnlund, Rögle BK

35. Viggo Tamm, Leksands IF



Backar



2. Axel Elofsson, Örebro HK

3. Zigge Bratt, Frölunda HC

4. Malte Gustafsson, HV71

5. Hjalmar Clithe, Frölunda HC

6. Samuel Eriksson, Färjestad BK

7. Måns Gudmundsson, Färjestad BK

8. Ola Palme, Växjö Lakers HC

26. Vilgot Lidén, Leksands IF



Forwards



11. Alexander Command, Örebro HK

12. Marcus Nordmark, Djurgårdens IF

14. Nils Bartholdsson, Rögle BK

17. Elton Hermansson, MoDo Hockey

19. Adam Andersson, Leksands IF

20. Mikael Kim, Rögle BK

22. Wiggo Sörensson, Boro/Vetlanda HC

23. Bosse Meijer, Frölunda HC

24. Hampus Zirath, Djurgårdens IF

25. Max Isaksson, Växjö Lakers HC

27. Ludvig Andersson, Örebro HK

28. Adam Nömme, Frölunda HC

29. Olle Karlsson, Växjö Lakers HC

