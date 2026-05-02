Svenskarna prisas – efter U18-VM-guldet
Småkronorna tar sitt tredje guld på U18-VM. Då prisas två av de svenska stjärnorna med platser i turneringens All-Star Team. Både Malte Gustafsson och Elton Hermansson prisas för sina insatser i turneringen.
Det blev ännu ett svensk guldfirande för svensk juniorhockey på lördagskvällen.
Knappt fyra månader efter att Juniorkronorna bärgat guldet i JVM slog Småkronorna till och tog hem U18-VM. Detta efter seger med 4–2 i finalen mot värdnationen Slovakien.
I efterdyningarna av detta blev även två svenska spelare prisade för sina insatser i turneringen.
Elton Hermansson utsedd till bäste forward
Både HV71:s back Malte Gustafsson och MoDos forward Elton Hermansson togs ut i medias All-Star Team. Hermansson utsågs dessutom till turneringens bästa forward, utsedd av direktoratet.
Gustafsson, 17, som spelade 27 SHL-matcher med HV den här säsongen, noterades för fem poäng (1+4) på sex matcher efter att ha missat gruppspelsmatchen mot Tjeckien på grund av sjukdom.
Hermansson, 18, som var ordinarie i Hockeyallsvenskan under stora delar av säsongen, vann poängligan via tolv poäng (4+8) på sju matcher. Detta efter att ha bidragit med ett mål i finalen.
Mest värdefulla spelare (MVP)
- Timothy Kazda, fw, Slovakien
Medias All-Star Team
- Målvakt – Patriks Plumins, Lettland
- Back – Adam Goljer, Slovakien
- Back – Malte Gustafsson, Sverige
- Forward – Timothy Kazda, Slovakien
- Forward – Elton Hermansson, Sverige
- Forward – Wyatt Cullen, USA
IIHF-direktoratet priser
- Bäste målvakt– Patriks Plumins, Lettland
- Bäste back – Adam Goljer, Slovakien
- Bäste forward – Elton Hermansson, Sverige
