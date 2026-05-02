Prenumerera

Logga in

Svenskarna prisas – efter U18-VM-guldet

Author image
Uffe Bodin
Head of Hockey Media

Följ HockeySverige på

Google news

Småkronorna tar sitt tredje guld på U18-VM. Då prisas två av de svenska stjärnorna med platser i turneringens All-Star Team. Både Malte Gustafsson och Elton Hermansson prisas för sina insatser i turneringen.

Elton Hermansson och Malte Gustafsson prisas för sina insatser på U18-VM. Foto: Bildbyrån

U18-VM 2026: Spelschema och resultat | Nyheter om U18-VM | TV-tider Allt om Småkronorna |

Det blev ännu ett svensk guldfirande för svensk juniorhockey på lördagskvällen.

Knappt fyra månader efter att Juniorkronorna bärgat guldet i JVM slog Småkronorna till och tog hem U18-VM. Detta efter seger med 4–2 i finalen mot värdnationen Slovakien.

I efterdyningarna av detta blev även två svenska spelare prisade för sina insatser i turneringen.

Elton Hermansson utsedd till bäste forward

Både HV71:s back Malte Gustafsson och MoDos forward Elton Hermansson togs ut i medias All-Star Team. Hermansson utsågs dessutom till turneringens bästa forward, utsedd av direktoratet.

Gustafsson, 17, som spelade 27 SHL-matcher med HV den här säsongen, noterades för fem poäng (1+4) på sex matcher efter att ha missat gruppspelsmatchen mot Tjeckien på grund av sjukdom.

Hermansson, 18, som var ordinarie i Hockeyallsvenskan under stora delar av säsongen, vann poängligan via tolv poäng (4+8) på sju matcher. Detta efter att ha bidragit med ett mål i finalen.

Mest värdefulla spelare (MVP)

  • Timothy Kazda, fw, Slovakien

Medias All-Star Team

  • Målvakt – Patriks Plumins, Lettland
  • Back – Adam Goljer, Slovakien
  • Back – Malte Gustafsson, Sverige
  • Forward – Timothy Kazda, Slovakien
  • Forward – Elton Hermansson, Sverige
  • Forward – Wyatt Cullen, USA

IIHF-direktoratet priser

  • Bäste målvakt– Patriks Plumins, Lettland
  • Bäste back – Adam Goljer, Slovakien
  • Bäste forward – Elton Hermansson, Sverige

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt

Spel utan konto innebär att man använder e-legitimation för registrering.
Spela Ansvarsfullt
Stodlinjen
Spelpaus
Spelinspektionen