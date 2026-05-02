Sverige vinner guld i U18-VM 2026. I finalen mot Slovakien segrade Småkronorna efter 4-2 i finalen.

Svenskt guldjubel i Slovakien.

Foto: SVT.

U18-VM 2026: Spelschema och resultat | Nyheter om U18-VM | TV-tider | Allt om Småkronorna |

Efter en rafflande semifinal mot Tjeckien där Bosse Meijer avgjorde på övertid var det dags för final. På andra sidan stod ett av många skrällag i Slovakien. Hemmanationen slog bland annat Kanada i gruppspelet och vann med det sin grupp. Det gjorde att de fick en bra seedning och ställdes mot Danmark respektive Lettland i kvarts- och semifinal.

Småkronorna kom då ut starkt och satte tonen direkt.

Med intensiv skridskoåkning och en frejdig spelstil skapade Sverige stora chanser i den första perioden. En av Sveriges bästa spelare Wiggo Sörensson spräckte sedan målnollan. Centern dribblade sig förbi och skapade kaos i det slovakiska försvaret. Sedan hittade han en retur på nära håll som innebar 1-0 till Sverige.

En ledning som stod sig perioden ut.

— Jag tycker att vi kontrollerar deras spel, har mer puck och driver spelet. Vi ska fortsätta med det. Vi kan trycka in lite mer på insidan av anfallszonen så kan vi göra någon mer. Det gäller att fortsätta tävla som vi gör, vinna puckar och sen tar vi det därifrån, sa Bosse Meijer i SVT efter 20 minuter.

Kevin Törnblom storspelade för Sverige

I den andra perioden öppnade matchen upp sig rejält. Sverige började slarva och bjöd på en del omställningar. Slovakien var inte sena på att skapa överlägen och snabba kontringar. Men varje gång stod Kevin Törnblom i vägen.

Målvakten har storspelat under slutspelet och klev i finalen fram med ett par räddningar av högsta klass.

Inte minst var det en två-mot-nolla där Törnblom räddade med en sidledsförflyttning. Småkronorna tackade och tog emot. För när spelet vände kom sedan istället 2-0. Ett långt byte och trötta försvarare ledde till att Axel Elofsson hittade Elton Hermansson helt ensam på den bortre stolpen. Turneringens poängkung pricksköt då in Sveriges andra mål från en dålig vinkel.

— Jag tycker vi gör det bra. Vi har varit relativt tajta hela matchen. Sen ger vi dem några enkla chanser. Skippar vi det är det två jävligt bra perioder. Det är ett bra lag och jag tycker de gör en ok period, men vi är bättre. Jag ropar till backarna att backdoor alltid är öppet och Axel slår den två gånger där, jävligt bra mål, sa Hermansson till SVT efter den andra perioden.

Guld för Sverige i U18-VM

I den tredje perioden hade Sverige bra kontroll på matchen. Det var också Småkronorna som gjorde nästa mål i matchen när Adam Andersson hängde dit den i krysset på en kontring.

Slovakiens forcering uteblev sedan utan istället kom 4-0 genom Ola Palme.

Det blev sedan ändå nerv i matchen när Slovakien gjorde två snabba mål. Ivan Matta och Maxim Simko skakade då liv i matchen. Sverige fick sedan en utvisning och slovakerna kunde ställa upp i sex mot fyra.

För första gången på fyra år vinner nu Sverige guld i U18-VM. Den senaste kullen att lyckas med det var 04:orna som då vann mot USA i finalen. Sedan har både 05:orna och 07:orna tagit sig till final i turneringen, utan att lyckas ta hem guldet. Även 06:orna tog en medalj då de slutade trea för två år sedan.

Totalt är det här Sveriges åttonde raka medalj i U18-VM. För första gången i historien har Sverige nu också vunnit U18- och junior-VM under samma säsong.

Småkronornas guldlag 2026

Source: Sweden U18 @ Elite Prospects