Då spelar Småkronorna semifinal i U18-VM

Efter jätteförlusten med 1–9 mot USA har Småkronorna återhämtat sig.

Med knallen på onsdagen mot Kanada i ryggen (seger 4–2), tar man nu sig an Tjeckien.

Nu står det klart när semifinalerna spelas i U18-VM.

Ska Småkronorna få mer anledning att fira?

På fredag smäller det för Småkronorna. Då går man in i semifinalstadiet av U18-VM i Slovakien. På ena sidan ställs hemmanationen mot Lettland, medan Sverige får möta på patrull från Tjeckien.

I den andra gruppspelsmatchen vann nämligen Tjeckien en tät match mot Sverige med 2–1, detta i torsdags förra veckan. Därefter förlorade man oväntat mot Tyskland efter förlängning, ett Tyskland som sedan åkte ur hela VM. På onsdagen förlorade man nämligen utslagsmatchen mot Norge.

I den senaste matchen mellan lagen i gruppspelet, avgjorde Tjeckien med blott 20 sekunder kvar att spela. Därmed har Sverige en revansch att utkräva.

Det var inga muntra miner då, efter att Tjeckien vunnit knappt.

Tjeckien kommer från en tät seger mot Finland med 2–1, medan Småkronorna besegrade Kanada med 4–2. Nu får båda lagen en vilodag innan det blir åka av på fredag.

På andra sidan slutspelsträdet stod Lettland för en jätteskräll när man slog USA med 5–2, samma USA som slog Sverige med 9–1 för bara fyra dagar sedan. Samtidigt tog sig Slovakien till semifinal genom att krossa Danmark med 7–1.

Då spelas semifinalerna

Fredag 1 maj 15.00: Slovakien – Lettland

Fredag 1 maj 19.00: Sverige – Tjeckien

Därmed inleder hemmanationen mot Lettland innan Sveriges match mot Tjeckien avslutar semifinalstadiet.