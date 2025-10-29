Prenumerera

TV-pucken 2025: Värmland – Småland

Martin Jansson
Vilka spelare ska vi hålla koll på och vad blir nycklarna för de olika distrikten? Hockeysverige.se ger er det hetaste inför kvartsfinalerna i TV-pucken – med analys av samtliga lag. I dag på flicksidan: Kvartsfinalen mellan Värmland och Småland.

  • ”Bör kunna vara en av slutspelets bästa spelare”
  • Släppte in noll (!) mål i kvalspelet.
  • Jämförs med Maja Helge.
  • Det blir nycklarna i matchen.

Här kan du läsa kommentarer om ALLA spelare i Värmland.
Här kan du läsa kommentarer om ALLA spelare i Småland.

Värmland imponerade stort i kvalspelet och släppte faktiskt inte in ett enda mål samtidigt som man vann sin grupp. Nu ställs de mot Småland i kvartsfinal, värddistriktet som gick vidare i egenskap av arrangör.

Vi kommer här kolla närmare på den här kvartsfinalen med en analys av lagdelarna i båda lag, tre spelare att hålla koll på i matchen och tre nycklar för mötet.

Nedsläpp sker 16:00 den 31 oktober i Hatstore Arena, Kalmar.

Observera: Åsikterna i denna text är skribentens.

Missa ingenting – här publiceras samtliga texter om TV-puckslagen.

