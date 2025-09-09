Prenumerera

Småland – kommentarer om ALLA spelare

Martin Jansson
Den kompletta guiden till TV-pucken hittar du på Hockeysverige.se! Inför gruppspelet kommer samtliga lag att presenteras – med kommentarer från tränarna om ALLA spelare. I dag, på flicksidan: Småland.

  • ”Man kan se drag från Maja Helge i henne”
  • ”En spelare man definitivt ska hålla ögonen på”
  • ”Visar vägen för vårt lag”

Värddistriktet är traditionsenligt redan klara för slutspelet. Samtidigt finns det mycket att spela om i gruppspelet. Inte minst för att positionera sig bra och få en ”bättre” kvartsfinal.

Den södra gruppen är dock allt annat än enkelt med Skåne, Västergötland, Göteborg och Bohuslän/Blekinge som utmanar.

– Det är ett lag som har en revanschlust från förra årets kval och många vill visa att vi kan bättre. De vet vad hela laget vill och ska göra, säger huvudtränare Linnéa Engstrand.

Tillsammans med Linnéa Engstrand går Hockeysverige.se här igenom Smålands lag – spelare för spelare.

Missa ingenting – här publiceras samtliga texter om TV-puckslagen.

