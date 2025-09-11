Värmland – kommentarer om ALLA spelare

Den kompletta guiden till TV-pucken hittar du på Hockeysverige.se! Inför gruppspelet kommer samtliga lag att presenteras – med kommentarer från tränarna om ALLA spelare. I dag, på flicksidan: Värmland.

”Hon är riktigt bra – och väldigt långt fram i sin hockeykunskap”

Ny Laabraten i Värmland: ”Vår mest spelintelligenta spelare”

Backen sticker ut: ”Otroligt bra speluppfattning”

Värmland har aldrig tagit sig till slutspel i TV-pucken på flicksidan. I år har de däremot en bra chans att kunna ta steget till att vara med i Kalmar och slåss om medaljerna, precis som deras kill-lag.

I gruppspelet ställs de mot Dalarna, Gästrikland/Hälsingland, Västmanland och Örebro. Det i ett gruppspel som spelas på hemmaplan i Sunne.

– Förväntningarna är egentligen att vi spelar bra hockey och gör rätt saker. Då kommer vi långt, säger huvudtränare Niclas Malmquist.

Tillsammans med Niclas Malmquist går Hockeysverige.se igenom Värmlands lag – spelare för spelare.

