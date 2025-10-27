Vilka spelare ska vi hålla koll på och vad blir nycklarna för de olika distrikten? Hockeysverige.se ger er det hetaste inför kvartsfinalerna i TV-pucken – med analys av samtliga lag. Idag på pojksidan: Mötet mellan Småland och Gästrikland.

Gästriklands tydliga nycklar : ”En exceptionell talang”

Smålands stora styrka: ”Gör att de går in i slutspelet som favoriter”

Spelarna att hålla koll på: ”En toppspelare i landslaget”

Torsdagen 30 oktober släpps pucken för första gången i pojkarnas slutspel av TV-pucken 2025. Bucklor ska lyftas och högar ska skapas, men för att kunna börja drömma om detta krävs till en början en seger i kvartsfinalen.



I denna text kommer vi att fokusera på matchen mellan Småland och Gästrikland, ett möte där fjolårets mästare ska inleda jakten på en ny titel – på hemmaplan, mot ett Gästrikland som vill bryta den nu 10 (!) år långa trend av att åka ut i just kvartsfinal.



För att bryta ner detta möte distrikten emellan kommer här en analys av lagdelarna i båda lag, tre spelare att hålla koll på och tre nycklar för mötet.



Nedsläpp sker 16:00 den 30 oktober i Hatstore Arena, Kalmar.



Observera: Åsikterna i denna text är skribentens.



