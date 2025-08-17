TV-pucken 2025: Småland – kommentarer om ALLA spelare
Följ HockeySverige på
Google news
Hockeysverige.se storsatsar återigen inför TV-pucken! Inför gruppspelet kommer samtliga lag att presenteras – med kommentarer från huvudtränarna om ALLA spelare.
Idag, förra årets vinnare på pojksidan: Småland.
- Spelarna att hålla koll på: ”Vann skytteligan som underårig”
- Sju (!) mästare från U16-SM i laget: ”Älskar de stora matcherna”
- ”Han kommer att bli en publikfavorit”
Testade mot Ångermanland i kvartsfinalen, 3–0 mot Stockholm Nord i semifinalen och hela 7–1 mot Västerbotten när guldet säkrades.
När Småland kliver in i årets upplaga av TV-pucken gör man det inte bara med vetskapen om att slutspelet avgörs på hemmaplanen i Kalmar, utan även som regerande mästare. Nu, med första titeln på killsidan sedan 2008, tar man sikte på nya framgångar.
I laget finns dessutom sju (!) spelare som redan i fjol, som underåriga, var med och säkrade guld i U16-SM med HV71.
– Det är ett stort hockeydistrikt, Sveriges näst största. Vi är bra på att ta hand om spelarna som börjar spela hockey i småklubbarna, men naturligtvis även i de stora klubbarna, sade Smålands guldtränare 2024 till hockeysverige.se direkt från isen i Väsby.
I grupp D, som i år spelas i Ulricehamn, ställs Småland mot Västergötland, Göteborg, Bohuslän/Dal, Skåne och Blekinge.
Tillsammans med Sandbergs efterträdare, Fredrik Nordén, går hockeysverige.se igenom truppen – spelare för spelare.
Missa ingenting – här publiceras samtliga texter om TV-puckslagen.
Den här artikeln handlar om: