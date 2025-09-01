Hockeysverige.se storsatsar återigen inför TV-pucken! Inför gruppspelet kommer samtliga lag att presenteras – med kommentarer från huvudtränarna om ALLA spelare.

Idag, på pojksidan: Gästrikland.

Poäng- och skyttekung i genrepet: ”Har inga brister”

Spetsen alla pratar om: ”Det är något exceptionellt”

Jämförs med hyllade kullen: ”Den här är lite lik”

Förväntningarna är höga på Gästrikland inför TV-pucken 2025. Med spelare som fick chansen i J18-serien redan i fjol såg man bland annat till att vinna genrepet (regioncupen i augusti), trots inte ett enda mål i powerplay. 24 mål trillade in framåt och toppkedjan var alla med bland de fem poängbästa i turneringen.



För distriktet ger detta en möjlighet att inte bara ta revansch efter 09:ornas uttåg i fjol, utan även att bryta den nu 10 (!) år långa trend av att åka ut i kvartsfinal.



– Det här en bra kull, det är ingen snack om saken. Den är lite lik 07:orna som jag har haft många gånger. Det finns många fantastiskt duktiga hockeyspelare som jag är övertygad om att vi kommer få höra mer av i framtiden, säger huvudtränaren Henrik Glaas.



I grupp A, som i år spelas i Sunne, ställs Gästrikland mot Värmland, Dalarna, Västmanland, Hälsingland och Örebro.



Tillsammans med Henrik Glaas går hockeysverige.se igenom truppen – spelare för spelare.



Missa ingenting – här publiceras samtliga texter om TV-puckslagen.