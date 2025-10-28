Vilka är spelarna du borde hålla koll på, och vad blir nycklarna för de olika distrikten? Hockeysverige.se ger er det hetaste inför kvartsfinalerna i TV-pucken – med analys av samtliga lag. Idag, på flicksidan: Mötet mellan Ångermanland och Östergötland/Gotland.

Enorma styrkan: ”Potential att vara bland de främsta i kullen”

Spelarna att hålla koll på: ”Kan bli en publikfavorit”

Det kan avgöra: ”Kan bli livsfarlig mot slutet av matchen”

Fredagen 31 oktober släpps pucken för första gången i flickornas slutspel av TV-pucken 2025. Bucklor ska lyftas och högar ska skapas, men för att kunna börja drömma om detta krävs till en början en seger i kvartsfinalen.



I denna text kommer vi att fokusera på matchen mellan Ångermanland och Östergötland/Gotland, en kvartsfinal där två av kvalets främsta målvakter ställs mot varandra efter att de säkrat ordentliga skrällar och tagit sina distrikt hela vägen till Kalmar.



För att bryta ner detta möte kommer här en analys av lagdelarna i båda lag, tre spelare att hålla koll på och tre nycklar för mötet.



Nedsläpp sker 14:15 den 31 oktober i Hatstore Arena, Kalmar.



Observera: Åsikterna i denna text är skribentens.



