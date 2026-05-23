Alexander Nylander och hans Toronto Marlies hade ryggen mot väggen i natt. Då svarar man för en imponerande insats och tvingar fram en femte och avgörande divisionsfinal mot Cleveland Monsters i AHL-slutspelet Calder Cup. Detta via en 5–2-seger – där Nylander gör mål.

Alexander Nylanders säsong är inte slut riktigt än. Foto: Jonathan Tenca/Cal Sport Media/Alamy Live News

I AHL-slutspelet är den västra konferensfinalen redan spikad. Där drabbar Colorado Eagles och Chicago Wolves samman nästa vecka. I öst återstår det dock två avgörande match fem för att kora vilka som tar sig vidare till semifinal.

I natt besegrade nämligen Toronto Marlies med Alexander Nylander Cleveland Monsters med 5–2 på hemmis. Det innebär 2–2 i matcher och tvingar fram en match fem i Cleveland på söndag kväll, svensk tid.

28-årige Nylander, som ryktas vara på väg hem till Sverige för spel i SHL nästa säsong, var i allra högsta grad involverad i vinsten. Hans 2–0-mål i powerplay i den andra gav hemmalaget en perfekt buffert inför en händelserik sista period som bjöd på fem mål.

Tre Calder Cup-mål för Alexander Nylander

Målet är Nylanders tredje på tolv slutspelsmatcher så här långt.

Stora matchvinnare för Toronto blev annars den ryske målvakten Artur Achtjamov, som toppade 36 av 38 skott, samt forwarden Ryan Tverberg, som stod för 2+1 i matchen.

Achtjamov, 24, är lagets förstaval mellan stolparna i slutspelet framför svenske Dennis Hildeby och har en räddningsprocent på 92,2 i slutspelet.

I den andra kvarvarande divisionsfinalen i Eastern Conference möts Wilkes-Barre/Scranton Penguins, med Sebastian Aho, Springfield Thunderbirds med Calle Rosén, Theo Lindstein, Otto Stenberg och Simon Robertsson. Match fem i den serien spelas strax efter midnatt, svensk tid.

