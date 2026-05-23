Skellefteås nyförvärv om OS-nobben: ”Otroligt tufft”

Efter två VM-turneringar och ett OS-kval fick Emma Forsgren ingen plats i OS-laget som blev fyra i Milano.

– Hur man än mäter motgångar så är det den tuffaste. Jag hade drömt om det OS:et, säger 23-åringen som nu lämnar huvudstaden och siktar på att ta nästa kliv i Skellefteå.

Emma Forsgren byter till svartgult. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Efter tre säsonger i Djurgården och två VM-turneringar har Emma Forsgren valt att lämna klubben och Stockholm. Ny klubbadress blir Skellefteå som ska in på sin tredje säsong i SDHL.

När 23-åriga backen blickar tillbaka på tiden i Djurgården gör hon det med glädje.

– Jag har haft ett fantastiskt ledarteam runtomkring mig, men också fantastiska spelare där vi har jobbat mot gemensamma mål hela vägen, berättar Emma Forsgren då hockeysverige.se träffar henne för en intervju vid Danderyds Sjukhus norr om

Stockholm.

– Under tiden i Djurgården har jag vuxit väldigt mycket som person, men också utvecklats som spelare. Jag har tagit enorma kliv i Djurgården till att jag är den spelare jag är idag.

Vad är största kliven du tagit i utvecklingen på isen?

– Jag har alltid varit en ganska allround tvåvägsback, men det jag utvecklat mest är att jag har blivit några procent vassare i alla delar.

– Men också att jag har blivit mer trygg i mig själv på isen. Även i omklädningsrummet som en ledare i ett lag.

”Blivit väldigt starka som grupp”

Emma Forsgren svarade för två mål och totalt 13 poäng på 36 matcher i SDHL senaste säsongen.

– Prestationsmässigt har jag gjort mitt bästa och pushat mig själv varje dag.

Någonstans redan där måste jag ändå vara nöjd.

– Resultatmässigt ville både jag och Djurgården mer, men jag är nöjd med prestationen och arbetsinsatsen jag och mina lagkompisar i Djurgården gjort.

Emma Forsgren har gjort tre säsonger i Djurgården.

Foto: Emma Wallskog / BILDBYRÅN

Djurgården slutade sjua i SDHL och blev sedan utslagna av Luleå i kvartsfinal med 3- 0 i matcher.

– Vi har verkligen haft en bra grupp som kämpat varenda dag för varje poäng vi tagit.

– Det är också lite av charmen med åren jag haft i Djurgården, att vi behövt kriga, vilket gjort att vi blivit väldigt starka som grupp. Det är också något som jag och alla mina lagkompisar i Djurgården kan vara stolta över.

Emma Forsgren petades inför OS

Säsongen har inte enbart varit av glädje. Efter att ha spelat två raka VM och varit ganska given i Damkronorna fick hon beskedet av Uffe Lundberg att det inte skulle bli någon resa till OS den här gången.

– Hur man än mäter motgångar så är det den tuffaste. Som jag sa under föregående säsong och säsongerna innan har jag gjort mitt allra bästa och är nöjd med prestationen som ligger bakom där jag är idag.

– Ett OS är inte något jag tar ut eller kan påverka. Jag gav mitt yttersta hela förra säsongen, men det svider inte mindre för det. Otroligt tufft och tråkigt såklart. Jag hade sett fram emot och drömt om det OS:et.

– Det gick jättebra för Sverige, vilket jag är glad för. Det är häftigt att ändå fått vara en stor del av den resan Damkronorna gjort senaste åren.

Var det lätt att släppa det här och bara gå vidare?

– Där har jag nog mitt andra yrke, sjuksköterskeyrket, att tacka. Bästa bitarna med att ha dubbla karriärer är att får man en motgång i ena yrket kan man gå till det andra och göra sitt bästa där.

– Dagen efter Uffe ringde och sa att jag var reserv åkte jag till jobbet för att ta hand om mina patienter och fick tacksamhet från dom. Då var det lite lättare att gå vidare och kämpa på.

Om Erika Holst ringer och vill ha med dig i landslaget igen, tackar du ja då?

– Ja, självklart. Landslaget är ett plus och något som jag ser som en ära. Sedan Uffe kom in i bilden har vi gjort en fantastisk resa. Jag har varit en del av den och det har varit superkul.

Gör Rickard Hårdstam sällskap i Skellefteå

Nu flyttar Emma Forsgren norrut för att spela med Skellefteå kommande säsong.

– Jag ser fram emot att prova någonting nytt. Nu kommer jag göra min tionde säsong i SDHL och förändringen kommer ge en extra utmaning för mig både privat som person med en flytt och att ta ännu ett nästa kliv som hockeyspelare och ledare.

Varför just Skellefteå?

– Jag och Ulrika (Dahlgren) som är sportchef i Skellefteå har följt varandras resor bra långt före dom kom upp i SDHL.

– Vi har haft kontakt under en lång tid och jag är imponerad över deras ambitioner att dagligen bli bättre. Jag delar deras värdegrund och imponeras över att det är en förening med ett väldigt driv. Det tror jag kommer att passa mig väldigt bra.

– Jag imponeras också över deras långsiktighet, noggrannhet att bygga från grunden, behålla deras spelare från egna leden och bli bättre för varje år. Nu är Skellefteå ett slagkraftigt lag i SDHL, vilket är kul att se.



Dessutom kommer Skellefteå coachas av Emma Forsgrens tränare i Djurgården, Rickard Hårdstam.

– Det är superroligt att fortsätta utvecklas ihop med Rickard.

Påverkade hans flytt till Skellefteå ditt beslut?

– Det är en bonus, jag har mycket att tacka honom till den spelaren jag är idag.

Emma Forsgren hoppas kunna fortsätta sitt jobb som sjuksköterska även i Skellefteå. Foto: Ronnie Rönnkvist

Hoppas kunna fortsätta jobba som sjuksköterska

Vilka förväntningar har du på tiden i Skellefteå?

– Jag förväntar mig att Skellefteå ska fortsätta på den resan som dom påbörjat och att jag ska få vara en del av den. En del av resan där vi blir bättre för varje dag och mer slagkraftiga i SDHL.

– Jag vill hjälpa till med det jag kan, en trygg, spelande tvåvägsback och rutin.

Celine Tedenby antar vi att du känner, men är det flera bekanta ansikten sedan tidigare i laget?

– Det är nästan häftigaste med hela den här flytten, att det är så pass många nya lagkamrater.

– Jag känner några från juniorlandslaget. Bland andra Malou (Berggren) och Miranda (Dahlgren). Jag ser jättemycket fram emot att komma till ett lag där jag inte känner så många. Få lära känna nya spelare och hoppa på deras tåg.

Du kommer med stor sannolikhet få en stor roll och med också en hel del ansvar, hur tänker du kring det?

– Jag har haft en ledande roll i Djurgården och har vuxit mycket av det. Jag vill bidra med rutin och att vara en stabil tvåvägsback på isen.

– Jag hoppas kunna bidra med det, men framför allt vill jag ödmjukt hoppa på deras tåg.

Vi är på Danderyds sjukhus nu där du jobbar som sjuksköterska, kommer du ha likande jobb i Skellefteå eller blir det hockey på heltid nu?

– Min förhoppning är att jobba som sjuksköterska i Skellefteå. Var vet jag inte, men jag är flexibel och ser allt som en möjlighet till nytt lärande.

– Vi får se var jag hamnar, men jobba kommer jag göra några dagar i veckan, avslutar Emma Forsgren.

