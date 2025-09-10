Ångermanland: ”I en henne ser jag en ny Lina Ljungblom”

Den kompletta guiden till TV-pucken hittar du på Hockeysverige.se! Inför gruppspelet kommer samtliga lag att presenteras – med kommentarer från tränarna om ALLA spelare. I dag, på flicksidan: Ångermanland.

”Framröstad av laget till lagkapten”

Målvakten lyfts fram: ”En av våra nyckelspelare”

”I en henne ser jag en ny Lina Ljungblom”

Ångermanland gör sitt andra raka år som ett ensamt distrikt. Som vanligt är det ett tunt lag, men som innehåller en del spets.

I den norra gruppen står Norrbotten och Västerbotten som favoriter. Men även Medelpad och Jämtland/Härjedalen är med och konkurrerar.

– Norrbotten och Västerbotten får vara stora favoriter. Vårt mål är att gå vidare och vi ska göra allt vi kan för att störa båda två, säger huvudtränare Magnus Andersson.

Tillsammans med Magnus Andersson går Hockeysverige.se här igenom Ångermanlands lag – spelare för spelare.

