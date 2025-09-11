Prenumerera

Östergötland/Gotland – kommentarer om ALLA spelare

Author image
Martin Jansson
Redaktör och reporter

Den kompletta guiden till TV-pucken hittar du på Hockeysverige.se! Inför gruppspelet kommer samtliga lag att presenteras – med kommentarer från tränarna om ALLA spelare. I dag, på flicksidan: Östergötland/Gotland.

  • ”Har det mesta framåt och är alltid ett hot”
  • ”Bra på att stänga ner motståndarna”
  • ”Det är vårt mål i laget”

De två relativt små distrikten har gått samman inför årets TV-pucken. I gruppspelet väntar tufft motstånd mot inte minst Stockholm och fjolårsfinalisten Södermanland. Dessutom står även Sif-laget och Uppland för motståndet.

– Vi vill göra det så bra det går efter förutsättningarna. Vi vill tampas om en slutspelsplats, säger huvudtränare Eric Berggren.

Tillsammans med Eric Berggren går Hockeysverige.se igenom Östergötland/Gotlands lag – spelare för spelare.

Missa ingenting – här publiceras samtliga texter om TV-puckslagen.

