Garpenlöv sågar VM: ”En katastrof”

Johan Garpenlöv har tröttnat på VM. Den tidigare förbundskaptenen sågar upplägget med 16 nationer.

– För mig är ishockey-VM numer en sportslig katastrof, säger han i Radiosporten.

Ungern är ett av lagen Gaprenlöv sågar.

Frågan om antalet lag i Hockey-VM är alltid ett hett diskussionsämne. Nu har Johan Garpenlöv tröttnat rejält.

– Det är för många dåliga lag med i turneringen. Man har 16 lag totalt och av de är det säkert sex lag som inte borde tillhöra A-gruppen. Det gör att det är så många matcher som blir en dålig produkt sportsligt sett, säger han i Radiosportens sändning.

Enligt Garpenlöv krävs det att man nu minskar antalet lag.

– Vi får heller inte glömma bort att Ryssland inte är med och spelar, Belarus är inte med och spelar, men ändå har vi 16 lag. Då har vi lag som Ungern, Storbritannien, Slovenien, Italien. Det är mer fotbollsnationer än hockeynationer. De spelar därefter också. Produkten som är så viktig när vi kommer till de här turneringarna ska ju var av yttersta klass. Det får vi inte nu.

När OS återigen kommer med de bästa, när World Cup kommer med två års intervaller tror han att VM riskerar att dö.

– Vi var och gjorde OS i Milano och tyckte att matcherna var enastående. Det var verkligen bra matcher genom hela turneringen. Nu sitter vi här och man nästan lider när man ser de här matcherna.