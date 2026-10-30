Vinner stort i kvarten – så spelas TV-puckens semifinaler

Göteborg går vidare till semifinal i TV-pucken.

Foto: SVT/Skärmdump & Bildbyrån (Montage)

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Under fredagens kvartsfinaler för pojkar i TV-pucken har det, precis som på flicksidan, blivit dramatiska matcher. Först tog sig Västmanland till semifinal efter att ha besegrat Uppland med 4-2. Sedan gick Skåne vidare efter en 6-4-vinst mot Västerbotten. Därefter kunde Stockholm säkra avancemang genom att slå Värmland med 5-2.

Det blev dock inte lika spännande i den sista kvartsfinalen där Göteborg ställdes mot värddistriktet Ångermanland.

Drömstart för Göteborg

Förhandsfavoriten Göteborg fick en drömstart på matchen. Kaptenen Love Welander gav göteborgarna ledningen med 1-0 redan efter 21 sekunders spel. Sedan rann det på för Göteborg som utökade till 2-0 genom Viktor Lundqvist Ottordahl innan John Strauss gjorde 3-0. Redan efter 3:17 minuters spel ledde Göteborg alltså med 3-0 och matchen såg ut att vara avgjord redan där.

Ångermanland reste sig dock i Örnsköldsvik. Johan Eriksson reducerade till 3-1 innan Göteborgs John Annvik satte 4-1 i powerplay. Hemmalaget reducerade dock återigen innan första periodens slut när Milian Vestin blev målskytt.

Ställs mot Stockholm i semifinal

Göteborg ledde med 4-2 inför andra perioden och där kom Ångermanland sedan ut på ett bättre sätt och satte press på favoriten. Göteborg höll dock emot och kunde sedan gå ifrån för att ta en tydlig seger. Love Welander gjorde sitt andra mål i matchen för 5-2 som sedan stängde matchen. Julian Andersson gjorde 6-2 innan Christoffer Svedberg punkterade med ett 7-2-mål efter en otrolig framspelning av backen Alexander Carlsson, på sann "Erik Karlsson-manér". Carlsson stod för tre assist i andra perioden när Göteborg gick ifrån.

Efter 7-2-segern väntar en häftig semifinal mot Stockholm för Göteborg. För Ångermanland väntar i stället placeringsmatch.

Göteborg – Ångermanland 7–2 (4-2,3-0)

Göteborg: Love Welander 2, Viktor Lundqvist Ottordahl, John Strauss, John Annvik, Julian Andersson, Christoffer Svedberg.

Ångermanland: Johan Eriksson, Milian Vestin.

Så spelas semifinalerna i TV-pucken

Pojkarnas semifinaler:

Lördag 14:25 Västmanland – Skåne

Lördag 16:10 Stockholm – Göteborg

Flickornas semifinaler:

Lördag 10:15 Värmland – Norrbotten

Lördag 12:00 Göteborg – Dalarna