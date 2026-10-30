TV-pucken

Vidare till semifinal - efter drömstarten

Publicerad 30 oktober 2026 13:37
Andreas Larsson
Andreas Larsson
Redaktör
Följ HockeySverige påGoogle news

Skåne är klart för semifinal i TV-pucken. Detta efter en drömstart i målfesten mot Västerbotten.

Skåne vidare till semifinal. Foto: Skärmklipp/SVT
Skåne vidare till semifinal. Foto: Skärmklipp/SVT

Tidigare under förmiddagen blev Västmanland klart för semifinal för första gången på 22 år. 

Nu är även det andra semifinallaget klart i TV-pucken efter att Skåne besegrat Västerbotten i en dramatisk målfest. 

Skåne såg ut att segla iväg till en enkel seger efter att ha gått upp till 2-0 redan efter knappa tre minuter efter dubbla fullträffar från Lucas Lenngård. När Västerbotten sedan såg ut att ha ätit sig in i matchen utökade Skåne till 3-0 med endast sekunder kvar av den första perioden. 

Skåne höll undan

När Skåne sedan seglade iväg fram till 6-1 i den andra perioden var spänningen över. Trodde de flesta. 

Men Västerbotten gav sig inte och reducerade både en, två och tre gånger. Med 6-4 på tavlan fick Västerbotten en gyllene möjlighet när man fick spela spela 6 mot 3 med knappt fyra minuter kvar.

Men Skåne, med Elias Anderssons storspel mellan stolparna, kunde hålla undan och vinna med 6-4.

-- Två väldigt starka distrikt som vi ser i den här kvartsfinalen, säger Chris Härenstam i SVT efter matchen. 

Västerbotten - Skåne 4-6 (0-3, 4-3)

Västerbotten: Simon Sundberg, Milton Westermark, Harald Sundström, Sixten Mårs
Skåne: Lucas Lenngård (2), Isak Rosenström (2), Charlie Larsson, Zack Bliss, 