Hyllas stort – vidare till semifinal: "Bästa vi sett i turneringen"

Stockholm är klara för semifinal i TV-pucken.

Foto: SVT/Skärmdump

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Tidigare under fredagen har de två första semifinallagen i pojkarnas TV-pucken blivit klara. Västmanland och Skåne vann sina kvartsfinaler för att säkra avancemang till medaljmatcherna.

Nu står det klart att Stockholm också går vidare till semifinal.

Stockholm gick in som favoriter inför dagens kvartsfinal mot Värmland och fick också en drömstart på matchen. Abbe Sörman gav Stockholm ledningen redan efter 28 sekunders spel. 08-orna dominerade i matchupptakten och kunde även utöka till 2-0 i powerplay när Gustav Boman blev målskytt.

Lagkaptenen hyllas: "Bästa utespelaren på isen"

Det såg då ut som att Stockholm skulle springa iväg med matchen men Värmland stod emot på ett bra sätt där målvakten Rasmus Klint storspelade i kassen. Värmland skapade också spänning i matchen när Alfred Sundin reducerade till 2-1 efter ett fint förarbete av Ludvig Söderlind och Emil Bäcker.

Värmland skapade sedan också chanser att kvittera men Stockholms målvakt Tim Jurander klev fram och räddade. I andra perioden tog Stockholm över matchbilden igen och kunde även gå ifrån för att säkra segern.

3-1-målet gjordes av Edward Göransson och när Värmland sedan plockade ut målvakten för en extra anfallare kunde Viktor Sjölander sätta spiken i kistan med ett mål i tom kasse.

– Sjölander har varit den bästa utespelaren på isen enligt mig. Han gör skillnad så fort han är ute på isen, han läser spelet och har skridskoåkningen också. Här ser han att det inte är någon målvakt så gör han en dragning och lägger in den i öppen kasse, säger SVT:s expert Jonas Andersson.

Stockholm vidare till semifinal: "Bästa vi sett i turneringen"

Värmland reducerade sedan sent genom Malte Sundberg men slutresultatet skrevs till 5-2 då Lukas Ågfalck också gjorde mål i tom kasse för Stockholm.

– Stockholm är det bättre laget och ishockeyn som de spelar under matchens första tio minuter; det är det bästa vi sett i turneringen. Stockholm imponerar bitvis och vinner den här kvartsfinalen ytterst välförtjänt, säger Jonas Andersson.

För Stockholm väntar nu en semifinal mot Göteborg eller Ångermanland medan Värmland får ställa om inför placeringsmatch i morgon.

– Jag tycker att det känns bra. Det är en match som går lite upp och ner, men jag tycker vi äger spelet. Lite svackor, men jag tycker vi löser det fint och tar hem segern, säger målvakten Jurander själv till hockeysverige.se och fortsätter om vad som talar för att Stockholm hår hela vägen:

– Jag skulle säga gemenskapen. Det är otroligt bra gemenskap i laget, alla jobbar för varandra, med varandra, för att vinna – och gör det absolut bästa de kan.



Stockholm – Värmland 5–2 (2-1,3-1)

Stockholm: Abbe Sörman, Gustav Boman, Edward Göransson, Viktor Sjölander, Lukas Ågfalck.

Värmland: Alfred Sundin, Malte Sundberg.