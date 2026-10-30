Vinner "grannfejden" - första semin på 22 år

Västmanland vidare till semifinal.

Foto: Skärmklipp/SVT

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Västmanland är klara för sin första semifinal i TV-pucken sedan 2004. En turnering man ställde upp i med stjärnor som Mikael Backlund och Patrik Berglund.

Under fredagsförmiddagen blev man första pojklag vidare från kvartsfinalspelet efter en 4–2-seger mot Uppland.

– Det känns väldigt bra. Jag tycker att laget kommer ut och gör en bra start, säger en av målskyttarna Kevin Wallin till hockeysveirge.se och fortsätter om nyckeln bakom segern.

– Vi fortätter trumma på, tror på vårt spel, får ner puckarna djupt och jobbar efter vad som händer.

Första semifinalen på 22 år, hur känns det att skriva historia?

– Det känns såklart jättekul. Jag har inte tänkt på det så mycket, men vi har ett bra lag, vi har bra spelare på flera positioner, bra målvaktsspel, kommer upp bra, så löser vi det.

Västmanland till semifinal: "Hoppas det går vägen"

Västmanland var starkast i den första perioden och gick upp i en tvåmålsledning efter dubbla fullträffar mål från Alexander Loqvist Stjernhult. Uppland repade dock mod i pausen och reducerade tidigt i den andra perioden genom Arvid Norlén. I power play kunde dock Västmanland sätta in den avgörande stöten när Kevin Wallin gjorde 3-1.

Med drygt sex minuter kvar satte Hugo Rapp den definitiva spiken i kistan med ett snyggt avslut fram till 4-1. Uppland tröstmålade genom Melvin Stacksjö, men närmare än 2–4 kom inte upplänningarna.

-- Vi gav det en chans, vi är glada att vi är här efter 14 år, säger Upplands Arvid Norlén efter matchen.

Västmanland blir därmed första pojklag vidare till semifinal denna fredag.

– Det kan inte bli bättre än vad det har gått, så det är bara att trumma på och hoppas att det går vägen, säger Kevin Wallin lagets chanser.

Västmanland - Uppland 4-2 (2-0, 2-2)

Västmanland: Alexander Loqvist Stjernhult (2), Hugo Rapp, Kevin Wallin

Uppland: Arvid Norlén, Melvin Stacksjö