Fäller domaren: ”Skulle förvåna mig brutalt mycket om…”

Albin Lundin blev nyligen avstängd sedan han råkat fälla domaren.

Nu inträffade en snarlik situation där Dennis Everberg åkte in i domaren under SM-semifinalen.

− Det skulle förvåna mig brutalt mycket om den ens hade blivit anmäld, säger TV4-experten Sanny Lindström.

Dennis Everberg råkade fälla domaren Christoffer Holm i dagens semifinal. Foto: TV4/Skärmdump

Förra veckan inträffade en uppmärksammad situation i HockeyAllsvenskans semifinal mellan Björklöven och Södertälje. Albin Lundin råkade fälla linjedomaren Filip Löwgren och blev sedan avstängd i två matcher för ”physical abuse of officials”.

Under söndagens SM-semifinal mellan Rögle och Växjö inträffade sedan en liknande situation. Dennis Everberg skulle åka in bakom Växjös mål men på vägen råkar hans skridsko haka in domaren Christoffer Holms skridsko. Domaren faller sedan bakåt efter kontakten med Everberg. Situationen drar direkt paralleller till Lundins avstängning och TV4:s expertkommentator Staffan Kronwall spekulerar i att Everberg skulle kunna bestraffas i efterhand.

− Dennis vänstra skridsko trippar domaren. Det finns ju regler kring sådant där, men det finns också något, som jag tycker, är olyckshändelser. Jag har väldigt svårt att se att någon hockeyspelare någonsin medvetet försöker krocka med en domare. Men det finns en domarbok där man vill skydda sina domare. Vi får se vad som händer med det där, säger Kronwall i sändningen.

Sanny Lindström: ”En ren och skär olyckshändelse”

Expertkollegan Sanny Lindström är däremot väldigt tydlig med att han inte tycker att Everberg borde bestraffas.

− Det är en ren och skär olyckshändelse. Jag vet att det har varit en del situationer, allra senast här med Albin Lundin. För mig är det en annan situation, där svänger Lundin lite. Här är det mer att de krockar och det är en olyckshändelse. Det skulle förvåna mig brutalt mycket om den ens hade blivit anmäld eller än mer om det blivit avstängning på det, säger Lindström och fortsätter:

− Everberg åker mot pucken och domaren backar. Det är en kollision. Det är samma sak som att medspelare ibland kan åka in i varandra. Det är är sådant som händer, det är klart att vi inte vill att det ska hända men ibland sker det och så går vi vidare därifrån.

Det återstår att se om Everberg blir anmäld i efterhand för domarkrocken.

Matchen pågår!

