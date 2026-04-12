Skakar liv i semifinalen − stoppar Rögles starka svit

Växjö studsar tillbaka efter 0-6-smällen och vinner match tre mot Rögle.

De vände underläge till seger i Ängelholm och reducerar semifinalserien.

Växjö lyckades besegra Rögle i Ängelholm för att reducera i semifinalen. Foto: Bildbyrån

Rögle hade satt sig i ett väldigt bra läge i SM-semifinalen sedan de vunnit båda bortamatcherna i Växjö. Skåningarna hade alltså en 2-0-ledning i matcher inför att serien nu skulle vända ner till Ängelholm för match tre i semifinalen.

I de första två matcherna i semin tagit kontroll över spelet, så blev det även i dagens match. Rögle fick en fin start på matchen och hade återigen övertaget på Växjö som framför allt hade problem i defensiv zon samt i spelet med puck. Det kunde Rögle utnyttja för att ta ledningen med 1-0 sedan Dennis Everberg spelat in till Linus Sandin som skickade in ledningsmålet.

TV4-experten Staffan Kronwall var då kritisk mot Växjös backpar Keegan Lowe och Petter Granberg och deras arbete vid målet.

– Backarna i Växjö är för långsamma, för lata att ta sig upp i banan. De hamnar helt fel, med för långt avstånd till Everberg samtidigt som Granberg blir slagen av (målskytten) Linus Sandin, säger Kronwall.

Experten om målvakten: ”Han ska ta den där”

I andra perioden gick Växjö bort sig ett par gånger om vilket ledde till stora målchanser för Rögle. De kom i flera frilägen där Lubos Horky först prickade stolpen, något som videogranskades för att se om pucken hade gått in, och sedan fick Felix Nilsson ett straffslag. Nilsson missade dock och lade pucken utanför och 1-0 stod sig.

Då kunde Växjö växa in mer och mer i matchen under periodens andra halva. Till slut kom även kvitteringen för bortalaget. Hugo Gustafsson fick pucken vid sargen och spelade in i mitten till Karl Henriksson som skickade in 1-1-målet bakom Arvid Holm med drygt tre och en halv minut kvar att spela i perioden. Det var Växjös första mål mot Rögle på över 120 minuter – alltså två hela matcher – då de inte hade nätat sedan halvvägs in i den första semifinalen.

− Puckbanan ser lite märklig ut. Det känns lite som att Holm ska ta den där faktiskt. Jag är ingen målvaktsexpert men min känsla är att den där vill han nog ha tillbaka, säger Straffan Kronwall om målet.

Växjö vänder och vinner mot Rögle

I tredje perioden lyfte Växjö återigen upp sitt spel lite mer. Det var dock återigen hemmalaget som gjorde första målet. Daniel Zaar gör ett jättejobb bakom mål där han håller i pucken på ett starkt sätt och sedan vänder bort två Växjöspelare innan han passar in till Albin Sundsvik i mitten. Sundsvik, som gjorde hattrick i fredags, sprätte upp pucken högt bakom målvakten Adam Åhman för 2-1 till Rögle.

Växjö svarade däremot snabbt den här gången. Bara 97 sekunder efter 2-1-målet kunde Växjö nämligen kvittera med ett tjusigt mål. Efter ett läckert klapp-klapp-spel kunde junioren Leo Sahlin Wallenius skicka in 2-2-målet bakom Arvid Holm och det var återigen utjämnat i Catena Arena. Växjö lyckades sedan även vända på matchen. Brogan Rafferty sköt ett skott från blålinjen som styrdes in via benskyddet på Karson Kuhlman i Rögle för 2-3 i matchen med åtta minuter kvar att spela.

Rögle försökte sedan göra en push i jakten på en kvittering. Det ville sig dock inte bättre än att Växjö kunde avgöra i tom kasse. Hugo Gustafsson sköt in pucken i det tomma målet för 4-2 till Växjö som därmed vinner match tre och reducerar i serien. Det är en mycket viktig seger för Växjö för att inte hamna i ett ”omöjligt” 0-3-underläge i serien. Rögle hade sex raka vinster i slutspelet men nu fick Växjö alltså stopp på deras segersvit.

Lagen möts igen i Ängelholm på tisdag.

Rögle − Växjö 2−4 (1-0,0-1,1-3)

Rögle: Linus Sandin, Albin Sundsvik.

Växjö: Karl Henriksson, Leo Sahlin Wallenius, Brogan Rafferty, Hugo Gustafsson.

Rögle leder serien med 2-1 i matcher.

