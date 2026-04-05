Fällde domaren − så lång blir avstängningen

Albin Lundin råkade fälla domaren i gårdagens semifinal.

Nu meddelar disciplinnämnden att Björklöven-centern straffas med två matchers avstängning.

”I detta fall är det en helt felaktig tolkning av situationen”, säger Lundin.

Albin Lundin stängs av efter att ha råkat fälla linjedomaren.

Det blev en uppmärksammad situation i gårdagens semifinal mellan Södertälje och Björklöven när Albin Lundin råkade fälla linjedomaren Filip Löwgren. Under söndagsmorgonen anmäldes Lundin till disciplinnämnden för ”physical abuse of officials”.

Enligt anmälan ska Löwgren ha skadats i situationen och uppvisat smärtor i rygg och nacke efter matchen. Däremot menar anmälan att Lundin inte fäller domaren med avsikt, han ska dock ha ”uppvisat likgiltighet” inför domarens position vilket lett till fällningen.

Albin Lundin: ”Kontakt har inte kunnat undvikas”

Albin Lundin slår däremot tillbaka mot användning av ordet ”likgiltighet” i anmälan. Han svarar i ett yttrande och menar att han inte borde bestraffas för, vad han anser vara, en olyckshändelse.

− Jag uppfattar initialt linjedomarens position längs sargen vid den blå linjen, där han befinner sig i en normal position. Min avsikt är att passera honom med tillräcklig marginal, och jag anpassar min åkväg utifrån detta. I samband med att pucken spelas av Vainio och ett nedlägg förbereds, uppstår en snabb förändring i situationen. Både jag och linjedomaren reagerar samtidigt på puckens riktning. Jag viker då in mot banan, samtidigt som linjedomaren rör sig inåt vilket innebär att kontakt uppstår. Avståndet och tidsförloppet i detta skede är mycket begränsat, och någon ytterligare undanmanöver är inte möjlig, säger Albin Lundin i ett uttalande till discplinnämnden.

Lundin fortsätter:

− Det saknas därmed stöd för att mitt agerande skulle nå upp till likgiltighet i regelns mening. Att kontakt uppstår i en sådan situation är inte tillräckligt för att i efterhand tillskriva ett sådant förhållningssätt och i detta fall en helt felaktig tolkning av situationen. Direkt efter händelsen tar jag kontakt med linjedomaren, Filip Löwgren, ber om ursäkt och försäkrar mig om hur han mår. Han uppger då att det är lugnt. Sammanfattningsvis gör jag gällande att situationen har uppstått helt oavsiktligt, i ett moment där förutsättningarna förändras snabbt och där kontakt inte kunnat undvikas.

Stängs av i semifinalen: ”Visat på en likgiltighet”

Senare under söndagen har discplinnämnden sedan kommit med sin dom.

Albin Lundin döms för ”physical abuse of officials”. Därmed straffas han med två matchers avstängning. Disciplinnämnden skriver följande i sin dom.

”Av filmsekvenserna framgår att linjedomaren har haft en fullt normal position på isen precis intill sargen och ett sedvanligt åkmönster. Linjedomaren har inte gjort en snabb och oförutsedd förändring i sin rörelse som Albin Lundin fört fram. Albin Lundin har haft god tid att se linjedomaren och att anpassa sin åkning. Albin Lundin har enligt nämnden haft en reell möjlighet att undvika en kollision med linjedomaren men har lämnat alldeles för små marginaler i sin åkväg och har därför bakifrån fällt linjedomaren med sin skridsko. Linjedomaren har fallit handlöst mot isen. Albin Lundin har genom sitt agerande visat på en likgiltighet inför uppkomsten av den fysiska kontakten med domaren som blivit en följd av hans agerande”, skriver nämnden i sitt beslut.

Disciplinnämnden menar däremot att Lundin inte har kört på domaren med avsikt vilket är en förmildrande omständighet. Lundin kommer därmed att missa både match fyra och match fem i semifinalserien mellan Björklöven och Södertälje.

Samtidigt blir Henrik Eriksson i SSK också avstängd efter att ha kört in i målvakten Frans Tuohimaa.

