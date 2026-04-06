David Tomásek har blivit en enorm publikfavorit i Karlstad och en storstjärna i SHL.

Men efter uttåget i går tackar han för sig i FBK-tröjan.

– Det här var min sista match, bekräftar Tomásek för Nya Wermlands-Tidningen.

David Tomásek lämnar Färjestad efter tre säsonger i Karlstad. Foto: Bildbyrån (Montage)

Få spelare har skjutit sig in i publikens hjärtan och blivit en favorit lika snabbt som David Tomásek blev det i Karlstad efter att han värvades till Färjestad 2023. Redan innan sin första SHL-match hade han omfamnats av FBK-fansen och den känslan har bara växt sig starkare sedan han gjorde mål direkt i debuten och sedan dess har varit en av SHL:s allra bästa spelare.

Men nu är det en era som är slut.

David Tomásek bekräftar nämligen, efter kvartsfinalförlusten mot Rögle, att han kommer att lämna Färjestad.

– Ja, det här var min sista match. Det känns väldigt speciellt. Besviken såklart över att det tog slut igår, säger tjecken till NWT under måndagen.

Tomásek har under sin tid i Färjestad varit med och tre tunga uttåg i kvartsfinal. Under dagen tar han farväl av både FBK och Karlstad.

– Det känns tufft. Samma känsla som igår egentligen. Nu träffar jag killarna, vi säger hejdå till varandra, säger han.

Enligt uppgifter i Tjeckien ska Tomásek i stället vara på väg hem för spel i Dynamo Pardubice. Där ska ha enligt uppgifter få en monsterlön på 850 000 kronor i månaden innan skatt över fem år.

David Tomásek lämnar Färjestad: ”Vill tacka för stödet”

David Tomásek gjorde succé redan under sin första säsongen i Färjestad. Han sköt 25 mål och stod för totalt 45 poäng på 52 matcher. Det var tillräckligt för att vinna skytteligan i SHL och Tomásek skrev sedan också ett nytt tvåårskontrakt med för att stanna i FBK-tröjan. Säsongen 2024/25 var han sedan ännu bättre. Tomásek var fullkomligt dominant och vann poängligan i SHL storstilat med 57 poäng på 47 matcher. Han tilldelades då även Guldhjälmen som SHL:s MVP.

Succén gjorde att David Tomásek fick ett NHL-kontrakt med Edmonton Oilers och han lämnade Färjestad inför säsongen. NHL-äventyret blev dock kortlivat. Han stod för 3+2 på 22 NHL-matcher för Edmonton men fick begränsat med istid och tappade sedan sin plats i laget. Tomásek valde då att bryta sitt avtal med NHL-klubben för att återvända till Färjestad. Han stod sedan för 19 poäng på 19 matcher i grundserien samt sköt fem mål i kvartsfinalen mot Rögle.

Nu skickar han ett sista farväl till Färjestads supportrar efter att ha gjort sin sista match för klubben.

– Jag har känt ett enormt stöd från fansen. Jag kom tillbaka och ville hjälpa laget ta sig till slutspel, och väl där göra ett bättre slutspel än jag gjort tidigare år. Jag ville ge allt för dem och jag vill verkligen tacka för stödet jag fått. Jag hoppas att de kan se att det här har varit en väldigt tuff säsong för Färjestad, och fortsätter visa laget sitt stöd, säger David Tomásek till Nya Wermlands-Tidningen.

David Tomásek gjorde totalt 57 mål och 121 poäng på 118 SHL-matcher för Färjestad.

