Beskedet: Edmonton bryter med Tomásek

Nu är det väldigt nära. Edmonton Oilers bryter kontraktet med David Tomásek, som nu är så gott som klar för Färjestad.

David Tomasek är väldigt nära en återkomst till Färjestad.

Foto: Fredrik Karlsson / Bildbyrån.

Det blir ingen fortsättning i Edmonton för David Tomásek. Edmonton Oilers meddelar att man bryter kontraktet med den tjeckiska forwarden. Det kommer formellt att genomföras under söndagen. Därefter har Färjestad ett gällande kontrakt med stjärnan.

Poängkungen är nu alltså bara dagar ifrån att vara tillbaka i SHL.

The #Oilers will be placing forward David Tomasek on waivers Sunday for the purpose of contract termination. https://t.co/2S6QExcSKG — Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) December 26, 2025

Det är just nu en så kallad ”roster freeze” i NHL som är till för att spelarna i ligan ska kunna fira jul utan att bli trejdad. Det innebär att man alltså nu inte kan bryta kontraktet formellt förrän den 28 december. Därefter kommer kontraktet att brytas via waivers. Runt nyåret kan därmed övergången till Färjestad vara bekräftad.

David Tomásek har gjort 102 poäng på 99 grundseriematcher i SHL. Han kommer nu att vara ett välkommet tillskott i Färjestad som har haft problem med effektiviteten.

I NHL blev det 22 matcher och fem poäng för Oilers. När NHL-kontraktet bryts återupptas alltså kontraktet med Färjestad som de skrev sedan tidigare. Det är för resten av säsongen och det återstår sedan att se om de kommer överens om en fortsättning. Färjestad ligger just nu sexa i SHL och vann tidigare under annandagen mot Linköping efter straffar.

