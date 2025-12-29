”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Nu är det klart.

David Tomásek lämnar Edmonton Oilers och är klar för en återkomst till Färjestad.

– Att få in förra årets poängligavinnare, det är ju på pappret en jackpot såklart, säger Rickard Wallin.

David Tomásek är tillbaka i Färjestad igen. Foto: Jeanette Dahlström/Bildbyrån

I går kväll placerades David Tomásek på ”unconditional waivers” av Edmonton Oilers i syfte att bryta sitt kontrakt.

Under måndagskvällen passerade han waivers och inget annat NHL-lag valde att plocka upp tjecken. Därför är han nu fri att skriva på för Färjestad. SHL-klubben har nu även presenterat att Tomásek återvänder och skriver på för resten av årets säsong.

– Det känns bra. En hel del bekanta ansikten och några landsmän vilket är trevligt. Det var en av de fina sakerna med att komma tillbaka hit, särskilt efter en turbulent period. Man känner igen sig och det tycker jag är viktigt, säger Tomásek till klubbens hemsida och fortsätter:

– Det har varit tufft, helt klart. Tufft för mig som har varit van att spela mycket och veta min roll. Nu har jag knappt spelat under väldigt lång tid, och definitivt inte haft någon roll, och när man nu är närmare 30 så var jag tvungen att fatta ett beslut.

David Tomásek lämnar NHL – klar för Färjestad

David Tomásek har gjort stor succé i SHL tidigare och varit en av ligans bästa spelare de senaste två säsongerna. 29-åringen vann skytteligan med 25 mål säsongen 2023/24 och förra säsongen var han ännu bättre. Med 57 poäng på 47 matcher vann Tomásek SHL:s poängliga och prisades även med Guldhjälmen som går till ligans MVP.

Efter succén fick han ett NHL-kontrakt med Edmonton Oilers. Där har han däremot bara noterats för tre mål och fem poäng på 22 matcher och nu lämnar han alltså Oilers för att spela i Färjestad igen.

– Det har ju blivit en en möjlighet som dök upp, som vi inte trodde för kanske en månad sedan. Men givet det som har varit, och att vi sagt ganska ofta, att om vi kan göra vårt lag bättre så kommer vi göra det. Då är ju det här ett tillfälle att faktiskt göra laget bättre. Sen är det ju såklart mycket som ska klaffa för att en sån här sak ska gå i lås, men när båda vill någonting så brukar det gå att hitta en väg. Vi har ansträngt oss och ”Toma” har ansträngt sig för att få det här att funka med både praktiska förutsättningar och ekonomi och allting. Det har funnits en ”unfinished business” att ta hand om för honom, vilket passar båda parter väldigt bra. Vi har haft lite problem med målskyttet trots den spets vi ändå har i truppen. Men att få in förra årets poängligavinnare, det är ju på pappret en jackpot såklart, säger FBK:s sportdirektör Rickard Wallin.

Färjestad skriver att det ännu är oklart ifall David Tomásek kommer att kunna spela redan i morgondagens match mot Frölunda, då det fortfarande återstår en del pappersarbete innan han är helt spelklar.

Source: David Tomasek @ Elite Prospects