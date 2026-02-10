”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

SHL-stjärnan David Tomásek gör sig i detta nu redo för OS-spel med Tjeckien.

Men efter säsongen kan han vara förlorad för Färjestad.

Enligt hokej.cz är han klar för en ny klubb.

David Tomasek lämnar Färjestad efter säsongen. Foto: Daniel Eriksson / BILDBYRÅN / COP 173 / DE0342

David Tomásek blev en prestigeförstärkning när han under vintern återvände till Färjestad från Edmonton Oilers. Sedan återkomsten har Färjestad bytt tränare och kaoset har fortsatt runt klubben, men han har också stått för en poäng per match.

Elva matcher in i återkomsten har han nu lämnat Karlstad tillfälligt för Milano och OS-spel med Tjeckien. Ett land som han kommer att spela i nästa säsong, menar hokej.cz.

Nobbar rekordlön

Den tjeckiska hockeysajten skriver nämligen att han kommer att återvända till Dynamo Pardubice, som han spelade för mellan 2015 och 2017.

Tidigare under tisdagen gick rivalen Sparta Prag ut med att man hade erbjudit Tomásek en rekordlön, för att ansluta till storklubben.

”När en återkomst blev realistiskt möjlig igen, presenterade vi honom ett erbjudande som skulle göra honom till den högst betalda spelaren i Spartas historia, långt över klubbens nuvarande lönetak”, skriver de bland annat i ett inlägg på X.

Dagen till ära, den 10 februari, firar Tomásek sin 30-årsdag.

Senare under tisdagen rapporterade Spartanske Novinsky att lönen han kommer att tjäna i Pardubice kan vara så stor som 850 000 kronor i månaden innan skatt över fem år.