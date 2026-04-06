Viktor Lodin berättar − därför missade han avgörandet

Viktor Lodin kom inte till spel i den avgörande kvartsfinalen.

Nu berättar FBK-stjärnan om skadan som satte stopp för spel.

– Jag hade spelat om det gick – men det var helt omöjligt, säger Lodin till Värmlands Folkblad.

Viktor Lodin fick uppsöka sjukhusvård efter skadan i match sex. Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån

Det kom som ett chockbesked inför gårdagens sjunde och avgörande kvartsfinal när Viktor Lodin saknades i Färjestads laguppställning. Lodin missade match fem i serien på grund av avstängning men var sedan tillbaka för match sex, där han även blev målskytt för Färjestad. Det var därför en stor överraskning när Lodin plötsligt var borta när serien skulle avgöras. Färjestad gav inte heller någon förklaring i samband med gårdagens match.

Nu berättar dock Viktor Lodin själv om skadan som var anledningen till att han inte kunde spela i den sjunde kvartsfinalen mot Rögle.

– Jag hade en stor önskan att kunna vara med och spela. Jag hade spelat om det gick – men det var helt omöjligt. Tyvärr, säger 26-åringen till Värmlands Folkblad.

Viktor Lodin fick åka till sjukhus: ”Jag fick panik”

Viktor Lodin ådrogs skadan i den andra perioden under match sex men kunde fullfölja resten av matchen där han alltså också gjorde mål i den tredje perioden. Skadan förvärrades dock under kvällen så pass att Lodin fick åka in till sjukhus. Han hoppar sedan runt på kryckor till följd av skadan.

– Allt adrenalin gjorde nog att jag inte kände smärtan men det blev värre och värre under kvällen. Jag hade såna otroliga smärtor och fick till slut panik – det fanns inget annat än att åka in och få hjälp, säger Lodin och fortsätter:

– Tyvärr blev det lite tid på sjukhuset men jag vill inte lägga fokus där. Det som smärtar mest är att vi inte lyckades stänga den här serien och ta det vidare.

Det är andra året i rad som Viktor Lodin missar den avgörande matchen i en kvartsfinal när Färjestad blir utslagna. Förra säsongen saknades han i både match fem och match sex i kvartsfinalen mot Skellefteå. Nu fick han återigen se Färjestad åka ut ur slutspelet från sidan.

– Jag har svårt att sätta ord på det. Det känns piss rent ut sagt. Jävligt tufft att inte kunna spela, säger Viktor Lodin.

