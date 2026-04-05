Mardröm för Färjestad − stjärnan missar ödesmatchen

I dag avgörs kvartsfinalen mellan Rögle och Färjestad.

Då tvingas FBK klara sig utan stjärnan Viktor Lodin − medan Rögle får tillbaka en viktig spelare.

Viktor Lodin kommer inte till spel för Färjestad i den sjunde och avgörande kvartsfinalen. Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån

Nu ska allting avgöras.

Färjestad hade en 3-0-ledning i matcher i kvartsfinalen mot Rögle. Skåningarna har dock svarat upp starkt och hämtat upp till 3-3 i matcher. Under påskdagen väntar därmed en sjunde och helt avgörande match för att avgöra vilka som kommer att få möta Växjö i semifinal.

Då drabbas Färjestad av ett tungt avbräck.

Stjärnforwarden Viktor Lodin kommer inte till spel. Han saknas helt i laguppställningen och missar alltså dagens ödesmatch. Lodin var avstängd i match fem men kom sedan tillbaka för match sex senast där han gjorde ett av FBK:s mål i 2-3-förlusten. Nu tvingas Färjestad däremot att klara sig utan Lodin återigen. Det är i nuläget okänt varför Lodin inte kommer till spel.

Så ställer Färjestad upp utan Viktor Lodin

Även Marian Studenic och Emil Alba saknas alltjämt för Färjestad då deras säsonger uppges vara i fara, oavsett om Färjestad går vidare. FBK tvingas kasta om i kedjorna då Per Åslund tar Lodins plats i kedjan med Radim Zohorna och Luke Philp. De bildar sedan en ny förstakedja med Linus Johansson som center mellan Joakim Nygård och David Tomásek. Sedan kommer Joel Kellman att centra en kedja med Oskar Steen och Jack Berglund. I fjärdekedjan får junioren Mikkel Eriksen gå in bredvid Christoffer Jansson och Lucas Forsell.

19-årige Elias Eriksson tar sedan plats som 13:e forward. Efter det oväntade målvaktsbytet senast väljer nu Färjestad att återigen byta målvakt och Emil Larmi kliver in i kassen i stället för Melker Thelin.

Samtidigt får Rögle förstärkning till laget. Josh Dickinson har saknats sedan han klev av skadad i den första kvartsfinalen. Nu är dock Dickinson tillbaka igen och spelar i den sjunde och avgörande kvarten. Han kliver in som center i fjärdekedjan mellan Lubos Horky och Linus Sjödin. Därmed flyttas Isac Solberg ner som 13:e forward medan junioren Nils Bartholdsson utgår från laget. Backstjärnan Mark Friedman, som inte kom till spel senast, är återigen tillbaka i laget.

