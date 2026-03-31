Viktor Lodin riskerar avstängning inför match fem i kvartsfinalserien mot Rögle. Färjestad-stjärnan anmäls till disciplinnämnden för en ”slewfoot”.

Viktor Lodin och hans "slewfoot" på Rögles Calle Själin.

Färjestad kunde inte slå in matchbollen och gå segrande ur kvartsfinalen mot Rögle med 4–0 i matcher. Nu, dagen efter 1–2-förlusten i Karlstad, kommer ytterligare en smäll.

Forwardsstjärnan Viktor Lodin har hamnat på disciplinnämndens bord efter en ”slewfoot” på Calle Själin.

Situationen uppstod i mitten av den första perioden, framför Rögles mål, innan hemmalaget kunde få iväg ett avslut på Arvid Holm i bortalagets mål. Själins lagkamrater stod sedan upp mot Lodin, men ingen utvisning delades ut, varken för detta eller Lodins tilltag.

Nu riskerar alltså 26-åringen att bli avstängd inför onsdagens match fem i Ängelholm. Ett beslut väntas under tisdagen.

”Lodin sätter sin högra arm över axeln samtidigt som han sveper bort benen på Själin med sitt högra ben. Själin faller till isen handlöst och utan chans att kunna försvara sig”, skriver SHL om anmälan på sin hemsida.

