Färjestad tappar sin 3-0-ledning till 3-4 och säsongen är nu slut.

För fjärde året i rad åker FBK nu ut redan i kvartsfinal.

−Det är tufft… Det är jättetufft, säger Linus Johansson till TV4.

− Det är riktigt, riktigt smärtsamt att förlora, säger Cam Abbott.

Cam Abbott och Färjestad fick se säsongen ta slut i kvartsfinal efter tappet. Foto: Bildbyrån (Montage)

Färjestad vann SM-guld 2022 men har sedan haft flera slutspelsmisslyckanden i rad som har slutet med uttåg i kvartsfinal tre år i rad. Den här gången såg dock Färjestad ut att få slippa ett nytt tidigt uttåg sedan de skaffat sig en 3-0-ledning i serien mot Rögle. De hade semifinalen i sin hand och skulle bara slå in den sista matchbollen.

Men sedan har Färjestad förlorat fyra raka matcher och tappar därmed 3-0-ledning till 3-4 i kvartsfinalen mot Rögle. I stället för semifinalspel åker FBK ut i kvartsfinal för fjärde året i rad.

− Jag är oerhört besviken över resultatet i matchen och serien. Det är en pissig känsla, jag tyckte att vi hade större potential i vår grupp. Vi lyckades inte hitta ett sätt att få det sista på vår sida, säger Cam Abbott till TV4 efter matchen och fortsätter:

− Att gå upp till en 3-0-ledning… Vi jobbade hårt för det men jag tycker att vi hade lite tur med studsarna till dess. Det finns några saker som jag ångrar, jag vill inte gå in på detaljer. Jag ångrar del i mitt… Vi öppnade dörren för dem i match fyra och sedan tycker jag att Rögle har fått studsarna med sig här I de sista matcherna. Det suger att förlora efter att vi hade ledningen med 3-0.

Nytt uttåg i kvartsfinal för Färjestad

Färjestads säsong i stort har länge varit en besvikelse vilket ledde till att klubbikonen Jörgen Jönsson fick sparken. I stället plockade värmlänningarna in Cam Abbott och även om det har skakat ibland har Färjestad fått till en vändning på säsongen. De lyckades klättra upp och ta en direktplats till kvartsfinal och var också snubblande nära att gå vidare till semifinal. Men trots det blev det alltså återigen ett tidigt uttåg ur SM-slutspelet.

− Just nu är det mycket tankar, men ändå ingenting. Jag har svårt att utveckla det just nu. Det har varit en lite tivolisäsong för oss, karusellen har gått upp och ner. Jag är stolt över att vi vände på skutan och fick till en chans i kvartsfinal direkt. Sedan ligger det ju kvar nu i huvudet med 3-0 till 3-4. Det är tufft… Det är jättetufft, säger lagkaptenen Linus Johansson.

Cam Abbott menar dock att han tycker att Rögle trots allt var förtjänta av vinsten i kvartsfinalen.

− Jag har stor respekt för Dan Tangnes och deras tränarstab där. Jag tycker att de, även om det är smärtsamt att säga, spelade bra och förtjänade att gå vidare, säger Abbott.

Färjestad får nu ladda om till nästa säsong. Rögle går däremot vidare och ställs mot Växjö i semifinal.

