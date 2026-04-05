Rögle BK vinner den sjunde kvartsfinalen mot Färjestad BK och blir det första laget i svensk hockeyhistoria att vända 0-3 i matcher till avancemang.

Rögle vänder och vinner kvartsfinalen mot Färjestad efter stort drama. Foto: Mathilda Schuler/Bildbyrån

Att gå upp till en 3-0-ledning i en slutspelsserie är nästan alltid lika med avancemang. Att vända 0-3 till 4-3 i matcher benämns ofta som ”omöjligt”, eftersom att det nästan aldrig har hänt. I svensk hockeyhistoria har aldrig ett lag lyckats vända efter att ha hamnat i ett 0-3-underläge. I NHL:s långa historia har det endast inträffat vid fyra tillfällen att ett lag har lyckats vinna en serie trots 0-3-underläge.

Men på påskdagen 2026 skrivs ny historia.

Många hade räknat ut Rögle efter att Färjestad vunnit tre raka matcher och skaffat sig en 3-0-ledning. Bland annat sedan FBK själva skrivit historia när de vände 0-5 till 6-5 för att vinna i den andra kvartsfinalen. Rögle har däremot vägrat att ge upp. De vann match fyra i Karlstad för att överleva och reducerade sedan ytterligare genom att vinna den femte matchen hemma. I fredags vann Rögle också match sex borta för att kvittera serien och tvinga fram en sjunde och avgörande match i dag.

Rögle skriver historia i svensk ishockey

Rögle klev då ut och var det klart bättre laget i den första perioden. De fick även utdelning tidigt när Fredrik Olofsson klev fram och satte sitt första mål i slutspelet efter en fin passning av Felix Nilsson. Trots att Rögle var spelförande stack Färjestad upp från ingenstans och fick in en kvittering till 1-1 sedan David Tomásek slått in en retur bakom målvakten Arvid Holm. Hemmalaget kunde dock återta ledningen sedan Filip Johansson blivit målskytt mot slutet av den första perioden.

Andra perioden blev sedan händelserik, även om målen i stora drag uteblev. Paul LaDue smällde in 3-1 tidigt efter ännu en assist av Felix Nilsson. Strax efteråt tvingades Färjestad till ett målvaktsbyte. Albin Sundsvik i Rögle åkte in i FBK-keepern Emil Larmi som blev liggande på isen. Larmi fick hjälpas av isen och i stället hoppade Melker Thelin in i målet för bortalaget. Domarna videogranskade situationen men valde sedan att plocka bort utvisningen.

Mot slutet av perioden trodde också Färjestad att de hade reducerat till 3-2 sedan Radim Zohorna slagit in en lös puck bakom Arvid Holm. Domarna hade dock blåst av innan Zohorna slog in pucken och målet godkändes därför inte sedan visslan redan hade gått innan Zohorna petade in pucken över mållinjen. 3-1 stod alltså in i den tredje perioden.

Arvid Holm storspelar − stoppade Färjestad

Färjestad tog sedan över matchbilden helt och pressade på rejält i jakten på att komma tillbaka in i matchen. Rögle försvarade sig dock starkt samtidigt som de hade en storspelande Arvid Holm i målet som räddade allting. Holm storspelade hela tredje perioden och stod för flera högklassiga räddningar för att se till att Rögle kunde behålla sin ledning.

När Färjestad tog ut målvakten i slutet av matchen kunde Rögle också stänga matchen och serien. Linus Sandin satte 4-1 i tom kasse i ett kokande Catena Arena.

Rögle vinner därmed kvartsfinalserien med 4-3 i matcher trots det utsatta läget tidigt i serien. De går nu vidare till semifinal och får möta Växjö. För Färjestads del är säsongen slut efter att de har klappat ihop och förlorat fyra raka matcher för att tappa serien.

Rögle − Färjestad 4−1 (2-1,1-0,1-0)

Rögle: Fredrik Olofsson, Filip Johansson, Paul LaDue, Linus Sandin.

Färjestad: David Tomásek.

