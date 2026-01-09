Jörgen Jönsson sparkas av Färjestad: ”Nödvändigt”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Återkomsten till ”sitt” Karlstad blev inte som önskat.

Nu står det klart att Jörgen Jönsson får sparken av Färjestad.

Beskedet kommer efter fyra raka förluster.

– Jag har den yttersta respekt för Jörgen Jönsson. Men vi är i en resultatbaserad bransch, och där vi nu ser det som nödvändigt att göra förändringar för lagets bästa, säger sportchefen Rickard Wallin till klubbens hemsida.

Jörgen Jönsson är inte längre Färjestads tränare. Foto: Fredrik Karlsson / BILDBYRÅN / COP 185 / FK0434

Karlstadslaget har halkat efter i jakten på en direktplats till slutspelet, det vill säga topp sex i SHL.

Nu står det klart att Jörgen Jönsson sparkas av Färjestad. Skåningen, som var en av Färjestads största som spelare, fick därmed inte mer än drygt en halv säsong som SHL-tränare för laget.

– Jag har den yttersta respekt för Jörgen Jönsson. Men vi är i en resultatbaserad bransch, och där vi nu ser det som nödvändigt att göra förändringar för lagets bästa, säger sportchefen Rickard Wallin till klubbens hemsida.

Texten uppdateras..