KLART: Cam Abbott tar över Färjestad

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

I fredags meddelade Färjestad att Jörgen Jönsson blivit av med rollen som huvudtränare. Nu står ersättaren klar i 42-årige Cam Abbott.

– Han har ett gällande kontrakt med Carolina Hurricanes organisation så vi hyr honom för resten av den här säsongen, förklarar Rickard Wallin.

Det blir den tidigare Rögle-tränaren Cam Abbott som tar över efter Jörgen Jönsson i Färjestad.

Endast tre dagar efter det smått chockartade beskedet från Karlstad-klubben, meddelar man nu att kanadensaren kliver in efter sitt äventyr i Nordamerika med AHL-laget Chicago Wolves.

– I det läget vi befann oss med en förändring i ledarstaben så tittade vi naturligtvis över vilka möjligheter det fanns att få in lite ny energi i gruppen, och om det är någonting som kan stärka oss. När Cam Abbott blev tillgängligt så tycker jag att det är en väldigt bra injektion till både situationen vi är i, och sättet vi strävar efter att ta oss med det här laget och organisationen. Det är en väldigt tydlig coach som vill spela en energiriktad och framåtlutad hockey, och har en stor erfarenhet av SHL och även varit över och testat vingarna i Nordamerika. Det är en spännande coach som är först och främst beredd att komma in men också jäkligt taggad på möjligheten och chansen, säger Rickard Wallin i ett pressmeddelande.

Texten uppdateras!