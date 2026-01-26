”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Patrik Puistola har gjort sitt val till nästa säsong.

Enligt Expressen lämnar han Örebro – och är överens med Frölunda.

Patrik Puistola uppges flytta till Göteborg inför nästa säsong. Foto: Ludvig Thunman/Bildbyrån

Örebro har varit beredda på att det finns en risk att de tappar toppforwarden Patrik Puistola till nästa säsong. Då har en flytt till NHL sett ut att vara det största hotet för Örebro.

Men nu uppges finländaren i stället gå till en annan SHL-klubb inför 2026/27.

Expressen skriver under måndagen att Puistola ska vara muntligt överens om en flytt till serieledarna Frölunda. Enligt tidningen har både Örebro haft samtal med Puistola om en fortsättning samtidigt som flera andra SHL-klubbar också visat intresse för forwarden. Han ska däremot ha bestämt sig för en flytt till Göteborg, där endast detaljer ska återstå innan han skriver på för Frölunda.

Patrik Puistola vill till NHL – via Frölunda

Patrik Puistola har varit tydlig med sin ambition att ta sig till NHL. Enligt Expressen ska finländaren nu anse att en flytt till Frölunda kommer göra att ta honom ett steg närmare NHL. De senaste veckorna har uppgifter gjort gällande att Frölunda tappar både Jere Innala och Arttu Ruotsalainen till Schweiz inför nästa säsong. Nu ser alltså en annan finländare komma in och ersätta i lagets forwardssida.

25-åringen är son till Pasi Puistola, som spelade i HV71 under fem år och vann SM-guld både 2008 och 2010. Patrik Puistola har därför HV71 som moderklubb. Efter att ha gjort succé hemma i Finland valde Patrik att gå i pappas fotspår och flytta till Sverige. Han skrev på för Örebro 2024 och har sedan gjort succé där han har bildat ett fruktat radarpar med Patrik Karlkvist.

I fjol stod Puistola för 18 mål och 39 poäng på 52 matcher i SHL:s grundserie, vilket gjorde att han kom strax utanför topp tio i både skytteligan och poängligan. Han följde sedan upp det med 3+1 på tre slutspelsmatcher. Den här säsongen har Puistola fortsatt leverera för Örebro med tolv mål och 28 poäng på 38 matcher i SHL. De senaste åren har Patrik Puistola varit en regelbunden spelare i Finlands landslag. Förra året var han med och spelade VM i Finland där han imponerade med 4+1 på åtta matcher.