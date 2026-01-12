”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Patrik Puistola kan vara på väg mot en flytt till Frölunda. Efter en stark tid i Örebro är stjärnan nu attraktiv på marknaden, där Expressen uppger att göteborgarna ligger bra till.

— Han har en stark drivkraft efter att välja något som är bäst rent sportsligt för honom, säger sportchef Henrik Löwdahl till tidningen.

Patrik Puistola är intressant för Frölunda.

Foto: Johan Bernström / Bildbyrån.

Under sina två säsonger i Örebro har Patrik Puistola växt fram till en offensiv spets i SHL. Finländaren gjorde 39 poäng under sin första säsong i Sverige och är nu på väg mot 40 poäng i år. 25-åringen har också spelat två raka VM för Finland och rapporterades förra året ha NHL-intresse.

Till sommaren går kontraktet ut, och det kommer bli svårt för Örebro att förlänga det.

Nu kommer också uppgifter om att andra svenska klubbar har blandat sig i diskussionen. Expressen rapporterar nämligen att Frölunda är en av intressenterna. Serieledarna ser ut att tappa Jere Innala och har då identifierat Örebro-stjärnan som en potentiell ersättare.

— Vi hoppas att det är Örebro. Om det inte är det så får vi jobba vidare på andra spår. Det är så det fungerar, och det är upp till spelarna att välja. Det är en attraktiv spelare, och så är branschen, säger Henrik Löwdahl till Expressen.

Patrik Puistola har gjort 26 poäng på 34 matcher den här säsongen. Tidigare har han öst in poäng i Liiga för Jukurit.

Source: Patrik Puistola @ Elite Prospects