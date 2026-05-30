Efter tre år i Narvik tackade Fredrik Glader för sig själv. Nu pekas svensken ut som ny assisterande tränare i Vålerenga.

Fredrik Glader under matchen i SDHL mellan Luleå och Modo den 13 september 2019 i Luleå.

Foto: Simon Eliasson / Bildbyrån.

Det var tidigare i veckan som det stod klart att Fredrik Glader är klar i Narvik. Nu väntar nästa uppdrag för tränaren som ser ut att stanna i Norge. Enligt norska kanalen TV2 är han på väg in i Vålerenga som assisterande tränare. Där tanken är att han på sikt ska ta över som huvudtränare.

Tiden i Narvik har varit en succéartad sådan för tränaren. Vålerenga är samtidigt en betydligt större klubb. De senaste fyra åren har de varje år tagit sig till semifinal eller mer. Den senaste titeln var dock 2009, även om de har varit i fyra finaler sedan dess.

I laget nästa år spelar bland annat ”kingen” Henrik Larsson.

Den gångna säsongen blev Fredrik Glader utsedd till årets tränare i Norge. Det efter att ha tagit klubben från andra divisionen sitt första år till att i år sluta på en femteplats. Tidigare i karriären har han även tagit Luleås damer till tre SM-guld.