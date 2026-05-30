Timo Meier stängs av i semifinalen mot Norge. Schweizaren stod för en bentackling mot Sverige som skadade Oskar Sundqvist.

Schweiz vann kvartsfinalen mot Sverige efter flera omdiskuterade domslut. Där den mest omtalade situationen var en bentackling på Sveriges Oskar Sundqvist. Det var NHL-stjärnan Timo Meier som kom fel in i situationen och klippte svenskens ben. Tre Kronor-forwarden blev liggandes innan han lämnade isen med stora smärtor. Senare sågs han även sitta i en rullstol.

Domarna valde däremot inte att ge stjärnan någon utvisning för tacklingen. Istället fick han en tvåa för en cross-checking. Det samtidigt som även Sveriges Albert Johansson åkte ut för en roughing.

Sverige blev därmed blåsta på fem minuters powerplay.

Inför matchen mot Norge står det nu klart att Schweiz får klara sig utan Timo Meier. Stjärnforwarden stängs av i en match och missar därmed dagens drabbning. Matchen mot Norge börjar klockan 15 och då blir det alltså utan nyckelspelaren.

Meier har gjort elva poäng på åtta matcher i årets VM-turnering.

Norge har varit VM:s stora utropstecken så här långt. Det återstår nu att se om de kan skrälla även mot ett något decimerat Schweiz.

