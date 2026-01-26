Uppgifter: Frölundas nya tapp – ytterligare en stjärna lämnar

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Forwardsstjärnan Arttu Ruotsalainen lämnar Frölunda uppger Aftonbladet.

Tidningens uppgifter gör gällande att Kloten i Schweiz har gjort klart med spelaren till nästa år.

Frölunda mister Ruotsalainen enligt uppgifter. Foto: Michael Erichsen / BILDBYRÅN / COP 89 / MI0932

Backen Dominik Egil och forwardsstjärnan Jere Innala ska vara klara för varsin klubb i Schweiz, nämligen Davos och Lugano. Men nu kan SHL-ledarens trupp bli av med ytterligare en nyckelspelare till nästa säsong.

Enligt Aftonbladets uppgifter är Arttu Ruotsalainen klar för Kloten. En klubb han tidigare gjort succé i.

Den schweiziska klubben kommer därmed att värva finländaren som återvändande spelare efter hans 27 poäng från centerposition hos serieledaren Frölunda hittills under säsongen.

Innan han lämnar har han en säsong att slutföra med Frölunda, där både final i CHL och slutspel i SHL väntar.

Source: Arttu Ruotsalainen @ Elite Prospects