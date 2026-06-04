Rögle bygger om sin backsida inför den kommande SHL-säsongen.

Nu uppger Expressen att klubben förstärker med amerikanen Nate Clurman.

Nate Clurman lämnar Nordamerika och flyttar till Rögle. Foto: Bildbyrån/USA TODAY Sports (Montage)

Rögle väljer att göra om i sitt försvar efter finalförlusten. Klubben har redan brutit kontraktet med Lucas Ekeståhl Jonsson och ryktas också gå skilda vägar med Mattias Göransson trots kontrakt. Samtidigt har Paul LaDue också utgående kontrakt och hans framtid i klubben är ännu oviss.

Därför är skåningarna i behov av förstärkning till sin backsida.

Nu uppges Rögle BK också ha fått napp i jakten på en ny försvarare.

Under onsdagseftermiddagen skriver Expressen att Rögle har gjort klart med den 28-årige amerikanen Nate Clurman. Han blir i sådana fall Rögles tredje nyförvärv på backsidan då klubben tidigare också har plockat in Axel Kumlin och Ludvig Claesson.

Nate Clurman har spelat en NHL-match för Pittsburgh Penguins

Nate Clurman valdes av Colorado Avalanche i NHL-draftens sjätte runda 2016. Han tillbringade två säsonger i juniorligan USHL innan han tog klivet till collegeligan NCAA. Där gjorde Clurman tre säsonger hos University of Notre Dame och var lagkapten under en säsong. 2021 skrev han sedan ett NHL-kontrakt med Colorado Avalanche och tillbringade flera år i organisationen.

Det blev tre år i Colorado för Nate Clurman som dock aldrig fick spela i NHL för klubben. I stället tillbringade han tre år i farmarlaget Colorado Eagles i AHL samt spelade även i farmarligans farmarliga ECHL. 2024 lämnade han Colorado för spel i Pittsburgh Penguins organisation. Där fick Clurman göra NHL-debut för Pittsburgh Penguins i en match mot New York Islanders den 28 december 2024. Det är dock alltjämt den enda NHL-matchen som Nate Clurman har fått göra i sin karriär.

Den gångna säsongen spelade 28-åringen för Montréal Canadiens farmarlag Laval Rocket. Han stod för elva poäng på 60 matcher i AHL under årets säsong.

Nu uppges Nate Clurman flytta till Sverige för spel i Rögle BK från och med nästa säsong.

Source: Nate Clurman @ Elite Prospects