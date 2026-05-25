Lucas Ekeståhl Jonsson ser inte ut att fortsätta i Rögle.

Hampus Sjöström, klubbens sportchef, medger att man går skilda vägar.

– Vi är överens om att han inte ska spela med oss säsongen 26/27, säger han till Helsingborgs Dagblad.

Lucas Ekeståhl Jonsson har kontrakt med Rögle till och med 2028, men nu bekräftar klubbens sportchef Hampus Sjöström att parterna kommer att gå skilda vägar.

– Vi är överens om att han inte ska spela med oss säsongen 26/27. Tills dess att vi är helt överens om formerna så tränar han inte heller med oss. Vi är inte i mål på något sätt ännu, utan för diskussioner och får återkomma när vi har allt på plats, säger Sjöström till HD.

Samtidigt har 30-åringen uppgett att han vill återvända till Björklöven.

– Någon gång i min karriär har jag alltid tänkt spela för Björklöven igen. Sen om det blir den här säsongen, om två säsonger eller om åtta säsonger det får väl tiden utvisa, säger Ekeståhl Jonsson till Västerbottens-Kuriren.

Ännu är det inte spikat att backen lämnar Rögle, men sportchefen medger att parterna är eniga om att hitta en lösning till situationen.

