KLART: Här är Kovács "Löven"-kontrakt

Robin Kovács är klar för spel i Björklöven.

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Sommarens största följetong är nu slut. Efter alla turer har Robin Kovács bestämt sig för att skriva på för IF Björklöven.

Uppgifter om att det hela var klart sipprade ut mot slutet av juli, efter att stjärnan tidigare varit muntligt överens med AIK Hockey. Trots familjens flytt till Stockholm blåstes det hela av efter att en sponsor dragit sig ur.

Efter uppbrottet i Linköping HC sades endast utlandet eller AIK vara Kovács alternativ, då LHC stoppade spel i en annan SHL-klubb, men nu blir det alltså ändå spel i högstaligan – via "Löven".

– Robin är en spelare med spetskompetens. Han har ett brett offensivt register och har en förmåga att skapa något ur ingenting. Samtidigt kommer han med stor erfarenhet och en stark vilja att vinna. Vi är väldigt glada över att han valt Björklöven och ser fram emot att få se honom i vår tröja, säger sportchefen Per Kenttä på lagets sajt.

Björklövens kontrakt med Robin Kovács är skrivet över tre säsonger.

Intresse från både Tjeckien och KHL

Robin Kovács har varit en av SHL:s bästa spelare under flera års tid. Han imponerade först i HockeyAllsvenskan med AIK som junior och vann Guldgallret både 2015 och 2016. Efter en säsong i New York Rangers organisation flyttade sedan Kovács hem till Sverige och skrev på för Luleå , innan flyttlasset styrdes vidare till Örebro . Det var där han tog sitt spel till nästa nivå med 38 och 41 poäng under två säsonger.

Kovács fick ett kontrakt i Schweiz och Lausanne, men vände hem 2024, genom ett avtal i Linköping. Förra säsongen stod sedan stjärnan för sin bästa säsong i karriären. Robin Kovács var en av SHL:s bästa offensiva spelare med 23 mål och 47 poäng på 50 matcher. Han kom därmed trea i skytteligan och sexa i poängligan.

Tjeckiska klubbar med stora ekonomiska möjligheter, samt KHL, har nämnts som alternativ, men inte heller där hamnar Robin Kovács.

– Jag har sajnat för tre år och det ska bli otroligt roligt att komma upp till Umeå och spela inför alla fans, säger Kovacs i "Lövens" sociala medier.

