Ett underbetyg till svensk hockey? "Tvärtom"

Hampus Sjöström, Oskar Jellvik och Axel Kumlin.

Foto: Bildbyrån (montage).

Med ytterligare en finalförlust i ryggen har Rögle BK, ledda av Hampus Sjöström, valt att satsa på inte en, utan två spelare, utan erfarenhet från proffshockeyn: Oskar Jellvik och Axel Kumlin.

Läs mer av Sjöströms tankar kring Jellvik och Kumlin här.



Spelarna har värvats från collegeligan NCAA och gör därmed det steg som en sådan som Ludvig Persson tidigare gjort – rakt in i SHL.

– Det är en liga som egentligen blir bättre och bättre, förklarar sportchefen när hockeysverige.se frågar varför han vänt blicken mot NCAA och utvecklar.

– Det är väldigt många bra spelare som kommer därifrån. De har otroligt bra förutsättningar för att bedriva bra utvecklingsmiljöer som vi ska försöka ta tillvara på, tycker jag, när det försvinner spelare dit. Att vi i andra ändan ser till att de kommer hem och kan ta tillvara på den goda utbildningen som bedrivs där borta. Det är en bra liga med väldigt bra motstånd som förser NHL, AHL och andra ligor med bra spelare. Jag tror att det finns mycket potential i de som väljer det spåret.

Det är, som sagt, inget nytt att spelare tar den här vägen, men frågan är om Rögles värvningar är ett tecken på en riktningsförändring och en stundande "collegeinvasion" i svensk hockey. Sjöströms svar, just nu, är ett tydligt nej.

– Jag tror inte att det är någon riktningsförändring på något sätt, men det finns bra spelare att hämta. Det finns bra exempel på både nordamerikaner och européer som kommer därifrån och kan ta nästa kliv. Sen är det ett stort steg att gå från NCAA till proffshockeyn. Det kommer krävas en del tålamod också, säger sportchefen.

En hockeyvärld i rörelse: "Sparringen blir ännu bättre"

Samtidigt pågår det dock en utveckling där fler yngre svenskar väljer att ta NCAA-vägen – samtidigt som collegehockeyn är under förändring med NIL-avtal (Name, Image, Likeness) och så vidare.

– Jag tror, att med de förutsättningar som har förändrats ekonomiskt så ser vi förmodligen ytterligare en förbättring där ligan kan bli ännu bättre på sikt, säger Hampus Sjöström.

Det hela, med fler spelare på väg dit kanske också, kan göra skillnad i Sverige. Att motsatta flytten blir vanligare – till SHL. Inte minst för de som, genom NCAA, inte lyckas spela sig till en plats i Nordamerika. Sjöström menar åtminstone att det inte är omöjligt att fler SHL-klubbar börjar blicka mot just college.

– Det är väl inte omöjligt. Det handlar inte bara om topparna och höga draftvalen som väljer collegeligan. Det är ett naturligt steg att ta för många mellan junior- och seniorhockey, att förlägga sin utveckling i den ligan. Det tror jag kanske kommer att ske i ännu större utsträckning. Det positiva för många är inte bara verksamheten som bedrivs, utan också att om det kommer dit ännu bättre spelare så blir sparringen ännu bättre. Det kanske kan bli en tendens av de här förändrade möjligheterna som skolorna får, säger sportchefen.

Oskar Jellvik under Rögles försäsong.

Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån.

Den stora skillnaden med att värva från NCAA

När det gäller Oskar Jellvik och Axel Kumlin har Hampus Sjöström god kännedom. Delvis från sin tid på förbundet. Han menar dock att Rögle ska vara ödmjuka inför tiden som kommer att krävas för spelarna att acklimatisera sig.

Det Rögle har tittat på när de värvat duon är grundförutsättningarna som de tror kommer att passa i SHL.

– Då blir det såklart mycket kring skridskoåkningen och hanteringen av att ha puck på små ytor. Där ser vi kanske att det finns mer att hämta när ytorna blir lite större också, om man kan ta tillvara på det, säger han bland annat.

Vad är den stora skillnaden som du ser, jämfört med en junior som kommer upp ur egna led?

– De är äldre, har mer erfarenhet, mer träning i kroppen – både i densitet och träning och tävling generellt. Det är det som är den största skillnaden. Sen finns det de som kommer underifrån som är talanger och som kan göra resan kort på så sätt. Vi har ett par yngre spelare som ska vara med och konkurrerade också, som ser väldigt spännande ut, men den stora skillnaden är såklart att de har några fler års träning och erfarenhet.

Ett underbetyg till svensk hockey? "Grymt komplement"

Kritikerna säger troligen att det är ett underbetyg till svensk hockey att spelare som dessa behöver lämna vårt system för att få chansen i SHL, men Sjöström håller inte med.

– Absolut inte, tvärtom tycker jag. Det är ett grymt komplement till den svenska modellen. Det är tufft att slå sig igenom från juniorhockey, och kan man då förlänga den processen genom att spela collegehockey, och samtidigt få en bra utbildning, så är det ett grymt komplement till det svenska systemet. Det finns inte riktigt något motsvarande.

– De förutsättningarna som finns där kommer vi i närtid inte kunna mäta oss med när det kommer till faciliteter och pengarna som skolorna kan lägga på utvecklingsmiljön. Sen har de bara tillgång till spelarna en begränsad tid, och det ska vi dra nytta av på andra sidan, avslutar sportchefen.