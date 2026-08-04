KLART: Mora köper loss succéforwarden

Nils Juntorp ser ut att skriva på för Mora IK.

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Det var under måndagseftermiddagen som spelcash.se först kom med uppgifterna om flytten för Nils Juntorp. En flytt från Hockeyettan och HC Dalen till Hockeyallsvenskan och Mora IK. Klubben sades då köpa loss 22-åringen från det gällande avtalet, vilket också Expressen uppgav senare, under tisdagen.

I samband med det hela bekräftade också HC Dalen att succéforwarden lämnar.

"HC Dalen kan idag meddela att samarbetet med Nils Juntorp avslutas med omedelbar verkan, då Nils uttryckt en önskan om att gå vidare i karriären. Klubben bedömer att ett samarbete inte längre än möjligt varför en överenskommelse träffats. I övrigt lämnas inga ytterligare kommentarer från klubben", skriver man på sociala medier.

Mora bekräftar: "Kommer att passa väl in"

Juntorp, fostrad i Ulricehamn och HV71, har varit en produktiv spelare i Hockeyettan sedan han vände hem från ett ettårigt äventyr i Nordamerika och USHL. Det är dock bara tre matcher i Hockeyallsvenskan han har bakom sig. Det på lån till Västerås.

Senare under tisdagen bekräftar Mora övergången och ettårskontraktet med Juntorp.

– Nils är en spelare som kommer in med ett stort driv och en stark vilja att fortsätta utvecklas. Han spelar med hög intensitet, är pålitlig över hela isen och kommer att passa väl in i vårt sätt att spela, säger huvudtränare Oscar Dahlgren på lagets sajt.